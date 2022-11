Esta placa gráfica Zotac Gaming GeForce RTX 3070 está ao seu preço mais baixo de sempre

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC pode não ser a mais nova ou mesmo a mais poderosa GPU ao redor, mas ainda é uma barganha. Esta é uma placa gráfica Nvidia série 30, dando-lhe acesso a algum grande poder de processamento gráfico e outros destaques como as tecnologias DLSS e Reflex da Nvidia, mas agora por menos.

Se você não atualizou sua placa gráfica por um tempo ou está comprando o presente perfeito para o jogador de PC em sua vida, então este negócio vale a pena dar uma olhada.

Se a Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC não despertar seu interesse, há muitasoutras placas gráficas Zotac atualmente em oferta com algumas até menos de $200.

A 3070, porém, não só tem um preço muito bom, mas também é uma placa gráfica de alta qualidade da série 30 da Nvidia com potência mais do que suficiente para dirigir monitores de 1440p ou 4K, jogar os jogos mais recentes e desfrutar de tudo o que os jogos de PC têm a oferecer. Você também tem acesso a jogos com traçado de raio ligado e aproveite ao máximo os núcleos RT para fazer exatamente isso.

Também é construído com a tecnologia powerboost da Zotac para dar um equilíbrio de melhor desempenho e longevidade para garantir que seu cartão dure e dure. Se você quiser, também pode usar o poder deste RTX 3070 para transmissão ao vivo ou apenas capturar imagens de jogo para criação de conteúdo, então vale bem a pena comprar. Especialmente a este preço.

