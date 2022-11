Economize 800 dólares neste monitor de jogo LG UltraGear de 38 polegadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você acredita que maior é melhor, então você está obrigado a gostar do visual deste monitor de jogos LG UltraGear.

É um verdadeiro whopper, mas normalmente é bastante caro. Não mais graças a este fantástico negócio de sexta-feira negra, que faz com que o preço de venda seja mais de $800/£800.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Estes monitores LG UltraGear são populares entre os jogadores e revisores.

Este apresenta um brilhante painel Nano IPS de 38 polegadas que promete uma "imersão de tirar o fôlego" e um tempo de resposta ultra-rápido de 1ms junto com uma taxa de atualização de até 175Hz.

Este é uma besta de um monitor de jogo com uma grande tela curva e uma relação de aspecto 21:9 com uma resolução de 3840 x 1600. Outros destaques incluem o monitor HDR 400 com certificação VESA, compatibilidade com Nvidia G-Sync e um amplo espectro de cores (98% DCI-P3 gama de cores),

Este monitor também tem alguma luz de fundo na forma de Sphere Lighting 2.0 que é projetado para sincronizar com som ou vídeo de seu jogo para acrescentar ainda mais profundidade à sua experiência de jogo.

Tudo dito a este monitor LG UltraGear deve ser uma adição brilhante à sua configuração de jogo. Se você quiser jogar os últimos títulos triple-A e aproveitar ao máximo os gráficos oferecidos, então é uma compra sensata.

Ainda mais graças a este desconto Black Friday.

Escrito por Adrian Willings.