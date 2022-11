O Odyssey G5 de 32 polegadas da Samsung é agora soberbamente acessível graças ao Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Somos grandes fãs da linha Odyssey da Samsung de monitores de jogos e o G5 é um monitor que vale muito bem seu dinheiro suado.

Há versões de 27 e 32 polegadas do Odyssey G5 e ele tem muito a oferecer. Com especificações que incluem resolução de 2560 x 1440p QHD com uma taxa de atualização de 165Hz, capacidades AMD Freesync Premium, HDR10 e muito mais, é um ótimo dispositivo. Pode não ser tão sofisticado quanto o Odyssey G7, mas ainda vale a pena dar uma olhada, especialmente com este saudável desconto.

Samsung Odyssey G5 - economize £140,99, agora £259 Recomendamos a utilização do modelo de 32 polegadas sobre o de 27 polegadas. Com a curva deste monitor pode realmente fazer com que o de 27 polegadas se sinta pequeno. Ver oferta

Se você está de olho nestes negócios, então talvez queira considerar também os outros monitores da linha Odyssey da Samsung. Há alguns grandes negócios em uma variedade de monitores diferentes, incluindo o Odyssey G9, que é 25% menor que o normal e até mesmo a nova e insanavelmente enorme Arca Odyssey da Samsung, que atualmente tem $700 de desconto em seu preço.

Naturalmente, os monitores menores têm preços muito mais razoáveis e com estes negócios de sexta-feira preta vale a pena conferir também.

Escrito por Adrian Willings.