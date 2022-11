O fantástico HyperX Quadcast S é atualmente uma grande barganha.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um dos melhores microfones USB que usamos atualmente tem um desconto decente durante as vendas da Black Friday .

O HyperX QuadCast S é um microfone USB de aparência fantástica que está repleto de recursos, incluindo um filtro pop integrado, montagem de choque e iluminação RGB também. Portanto, ele fica ótimo quando você está transmitindo, mas também captura uma qualidade incrível sem quebrar o banco.

Este incrível microfone está agora disponível por muito menos do que o habitual, graças aos descontos da Black Friday.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

HyperX QuadCast S - economize £70 No Reino Unido, o QuadCast S tem 70 libras esterlinas, o que o torna mais atrativo. Este é o preço mais baixo de todos os tempos para este microfone, por isso vale a pena agarrá-lo agora. Ver oferta

Por que o HyperX Quadcast S timo

Assim como o QuadCast original, o QuadCast S está repleto de recursos técnicos e úteis, incluindo um suporte anti-vibração de choque integrado, filtro pop integrado, um sensor tap-to-mute e muito mais.

Possui quatro padrões polares - Estéreo, Omnidirecional, Cardioideo, Bidirecional e uma resposta de freqüência de 20Hz-20kHz com uma taxa de amostragem de 48kHz/16 bits. Tudo isso significa que ele pode captar grande áudio enquanto elimina pops, franjas e ruídos de fundo incômodos com facilidade.

O foco principal do QuadCast S é o estilo, com a adição de efeitos dinâmicos de iluminação RGB incluídos para adicionar estilo e snazz aos seus esforços de streaming.

O QuadCast S é capaz de ser montado na maioria dos braços de lança graças ao suporte para roscas de 3/8 polegadas e 5/8 polegadas. Isso significa que você pode colocá-lo no ar, perto de sua boca e em vista de sua câmera. Ideal se você estiver procurando se destacar da multidão enquanto estiver transmitindo. O QuadCast S será personalizável através do software NGENUITY da HyperX, dando a você opções para personalizar o RGB de acordo com seu gosto pessoal.

Agora você poderá ter uma boa aparência e um excelente som também.

Escrito por Adrian Willings.