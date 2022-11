O StreamCam da Logitech é uma barganha durante as vendas da Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Logitech StreamCam é facilmente uma de nossas webcams favoritas dos últimos anos.

Ela é capaz, bem construída e com boa aparência também. Esta é uma webcam de alta qualidade que se destina aos modernos criadores de vídeo que procuram transmitir no YouTube, Facebook, Twitch, Instagram e muito mais. Mas é igualmente boa para as equipes da Microsoft, Zoom e outras chamadas de vídeo.

Agora a StreamCam é consideravelmente mais acessível do que o normal, graças aos descontos da Black Friday. Nos EUA, a StreamCam agora é de apenas $96 durante as vendas da Sexta-Feira Negra. Enquanto isso, no Reino Unido, você pode agarrá-la por £74,99 que é £64 a menos do que o normal.

A StreamCam é uma webcam 1080p/60 FPS capaz de fazer você ficar ótimo em chamadas. Ela possui um prático sistema de montagem para montagem em cima de seu monitor, mas também é montável com tripé.

A StreamCam é uma de nossas principais recomendações de webcam e vale ainda mais a pena ficar de olho com um desconto como este.

A StreamCam também pode ser usada para capturar vídeo em estilo paisagem e retrato, tornando-a ideal para gravar filmagens para mídias sociais e histórias para Instagram e Facebook.

Ela promete uma captura de vídeo nítida de 1080p com rastreamento facial ativado por IA que permite um foco inteligente e uma exposição precisa durante as gravações.

A StreamCam também funciona com o software Logitech Capture que permite que você faça streaming diretamente para sua plataforma social preferida, além de fazer coisas como amarrar a gravação de duas webcams ao mesmo tempo, adicionando sobreposições de texto ao vivo, filtros e muito mais.

Como era de se esperar, StreamCam também suporta XSplit e Open Broadcaster Software (OBS), para que você possa fazer o loop em sua configuração atual de streaming com facilidade. Portanto, pegue-o agora para atualizar seus esforços de vídeo.

Escrito por Adrian Willings.