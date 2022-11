Confira este incrível negócio no Logitech G Pro X Superlight

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Logitech G Pro X Superlight é um de nossos ratos de jogo leves favoritos e agora está disponível por seu preço mais baixo de sempre. Esta é uma das primeiras vezes que o mouse foi descontado e para Black Friday ele é tão acessível quanto leve (quase).

O modelo preto ou branco do Logitech G Pro X Superlight está atualmente disponível por £94,99 na Amazon, ou seja, £45 a menos do que o preço de varejo recomendado e uma verdadeira barganha para um dos melhores e mais populares ratos de jogo do mundo.

squirrel_widget_3754360

Este mouse pesa apenas 63 gramas, tornando-o um dos ratos de jogo mais leves que você pode comprar. Ele é confiável pelos jogadores profissionais e nós o achamos ótimo também. Com cinco botões programáveis, até 70 horas de duração da bateria e uma sólida conexão sem fio Lightspeed, é uma ótima opção para os jogadores.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tem 25600 DPI, 400 IPS de rastreamento e um tempo de relatório sólido de 1ms, portanto não vai decepcioná-lo.

Portanto, se você estiver comprando um presente para seus entes queridos ou apenas procurando atualizar sua própria configuração de jogo, então este é um negócio que vale a pena ver.

Se você é um fã dos periféricos para jogos da Logitech, então talvez queira verificar também os fones de ouvido sem fio Logitech G Pro X, pois isso também é descontado e uma barganha absoluta.

squirrel_widget_307654

Escrito por Adrian Willings.