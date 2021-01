A Belkin apresenta o segundo carregador de mesa MagSafe, verdadeiros amigos sem fio com o Apple Find My

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A gigante de acessórios Belkin anunciou dois novos produtos principais na CES 2021 . Em primeiro lugar, a empresa está lançando novos fones de ouvido Soundform Freedom True Wireless que devem custar cerca de $ 100 / £ 100.

Tendo testado produtos de áudio com fio de 3,5 mm e Lightning antes e anunciado o Belkin Soundform Elite na CES no ano passado, parece que a empresa está entrando no áudio sem fio de maneira adequada e optou pelo chip Bluetooth QCC3046 da Qualcomm para alimentá-los, que diz ser “Graves poderosos e clareza excepcional”.

Eles são classificados como IPX5 para resistência a suor e respingos, embora também tenham uma carga rápida de 15 minutos e o case pode ser carregado por USB-C ou Qi wireless. Ah, e eles estão disponíveis em preto e branco.

O mais interessante é que eles serão compatíveis com o Find My da Apple, o que significa que, se você tiver um dispositivo iOS, poderá ver sua última localização (assim como pode com alguns AirPods).

A Belkin também anunciou o segundo de uma linha de produtos compatíveis com o Apple MagSafe . O Boost Charge Pro 2-em-1 de $ 90 / £ 90 tem um suporte para seu MagSafe iPhone 12 com carregamento sem fio de até 15 W, mas também tem uma pequena bandeja para seus AirPods na base. O primeiro carregador MagSafe da Belkin também tinha um carregador Apple Watch, então esta é uma solução se você não precisa desse bit.

Escrito por Dan Grabham.