Novo micro BBC: bit suporta IA e aprendizado de máquina, adiciona alto-falante e microfone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O BBC micro: bit é uma pequena peça de tecnologia inteligente projetada para ajudar as pessoas a aprender a codificar em pequena escala. O original foi lançado em 2016 - com 5 milhões em uso em 60 países - e há uma nova versão 2 que estará disponível a partir de meados de novembro.

Embora o design geral da placa micro: bit permaneça semelhante, há adições para dar a ela novas habilidades imediatamente. Agora há um alto-falante e microfone embutidos, expandindo a gama de aplicações potenciais - incluindo um indicador LED que revela quando o microfone está ativo. Isso significa que os professores podem abordar tópicos como privacidade.

Também há aumentos de energia, dobrando o armazenamento flash, enquanto há um aumento de oito vezes na RAM na placa, que funciona a 64 MHz em vez de 16 MHz da versão anterior. Isso dá a ele o poder de executar aplicativos de IA e de aprendizado de máquina, para que possa ser usado para ensinar essas habilidades em sala de aula.

O logotipo da nova versão também é um sensor de toque capacitivo.

O objetivo do micro: bit é tornar as habilidades digitais acessíveis, com a campanha Make it Digital da BBC fornecendo um micro: bit para todos os alunos do 7º ano no Reino Unido quando foi originalmente lançado em 2016. É usado na maioria das escolas secundárias para ensinar digital habilidades, sendo também popular nas escolas primárias.

Também encontrou fama globalmente, amplamente utilizado em ambientes educacionais para desenvolver essas habilidades e preparar os alunos para o futuro.

A nova versão é compatível com as versões anteriores, portanto, ela oferecerá suporte a tudo o que foi feito na versão anterior.

"Desde o início, o objetivo da BBC tem sido informar, educar e entreter - qualidades que se refletem no projeto micro: bit. Desde o seu lançamento, por meio de nossa campanha Make it Digital, ajudou a transformar as habilidades e a aprendizagem digital. sem dúvida, o micro: bit atualizado e atualizado irá impulsionar mais inovação e criatividade, tanto no Reino Unido como em todo o mundo ", disse o diretor geral da BBC, Tim Davie.

Escrito por Chris Hall.