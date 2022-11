Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Audio-Techinca reemitiu seu icônico toca-discos portátil dos anos 80, o Sound Burger.

Também conhecido como Audio-Technica AT-SB2022, o novo modelo é fiel ao projeto original. Ele também funciona de maneira semelhante, capaz de tocar singles de 45 RPM e 33 LPs de 1/3 usando seu motor acionado por correia.

Você sanduíche um disco entre sua carcaça de clamshell e o estilete com mola pode ser encontrado no interior. Basta balançá-lo para fora e para o vinil.

O disco fica em uma placa de liga de alumínio fundido com um design amortecedor para evitar ambientes indesejados.

O áudio pode ser reproduzido através de um sistema de alto-falantes externos usando uma conexão com fio, com um cabo de áudio RCA que você recebe com o Sound Burger, enquanto uma atualização moderna é a inclusão do Bluetooth. Isso permite que você também o conecte sem fio a um alto-falante ou solução de áudio habilitado para Bluetooth.

Há também uma porta USB-C para carregar, para recarregar a bateria interna do jogador. Ela pode durar até 12 horas entre as cargas.

A Audio-Technica AT-SB2022 está disponível agora com um preço de £199 / $199 / EUR229.

Escrito por Rik Henderson.