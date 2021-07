Audio-Technica lança microfone para podcast AT2040

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Audio-Technica revelou um microfone dinâmico feito para criadores de conteúdo e podcasters "exigentes".

A empresa diz que o Microfone de Podcast Dinâmico Hipercardióide AT2040 foi construído para fornecer som de qualidade profissional com uma construção sólida toda em metal e outros destaques, incluindo uma montagem antichoque embutida.

Com essa montagem antichoque, a Audio-Technica afirma que o AT2040 é capaz de reduzir qualquer ruído ou vibração que poderia ser captado pelo microfone. Isso inclui vibrações no braço do boom ou pedestal de microfone.

O AT2040 é projetado com um padrão polar hipercardióide para focar em sua voz enquanto bloqueia ruídos externos indesejados e oferece ótima qualidade a um preço acessível.

A alegação é que este microfone é capaz de capturar som de qualidade profissional com qualidade de broadcast. Tornando-o perfeito para todos os tipos de captura de voz, desde transmissão ao vivo até jogos, criação de podcast e trabalho de locução,

Resposta de frequência de 80-16.000 Hz

Padrão polar hipercardióide

Sensibilidade de circuito aberto de -53 dB (2,2 mV) (0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz)

Saída integral tipo XLRM de 3 pinos

Adaptador rosqueado de 5/8 ”-27 a 3/8” -16

Além da montagem antichoque embutida, o Audio-Technica AT2040 também possui um windscreen integrado de vários estágios com um filtro não tecido e malha de espuma para oferecer filtragem pop "superior".

Tudo isso é arredondado em um microfone XLR que naturalmente requer uma configuração de pré-amplificador e um braço boom de alta qualidade para obter o máximo dele.

O Audio-Technica AT2040 está disponível para encomenda agora. Saiba mais no site da Audio-Technica aqui .