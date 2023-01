Os monitores de jogos Asus agora incluem uma tela louca de 540 Hz

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Durante o CES 2023, o Asus revelou uma série de novos monitores de jogos , incluindo um que ele afirma ser o monitor de jogos mais rápido do mundo.

A linha para 2023 inclui uma série de monitores diferentes para todos os gostos, quer você esteja atrás de um enorme monitor super ultrawide de 49 polegadas ou de um minúsculo, mas perfurante, monitor pró-graduação, o Asus aparentemente tem tudo isso.

Asus ROG Swift Pro PG248QP - 540 hz taxa de atualização insanidade

O Asus ROG Swift Pro PG248QP de 24,1 polegadas é um monitor de 1080p projetado para jogadores profissionais.

O overclock deste monitor promete uma taxa de atualização de 540 Hz insana e quebradora de recordes que deve lhe dar a vantagem sobre a concorrência. Ideal se você gosta de atiradores competitivos como CS:Go, Valorant ou Rainbow Six Siege, onde a baixa latência e uma rápida taxa de atualização podem fazer toda a diferença.

Esta tela apresenta um processador Nvidia G-Sync integrado, mas também um Nvidia Reflex Analyser para que você possa verificar a latência do sistema e otimizar sua configuração para obter o melhor desempenho. Possui também uma base "garra" retrátil que deixa muito espaço em sua mesa para seu teclado e mouse.

Asus ROG Strix XG49WCR - glorioso super ultrawide

Para aqueles que pensam que maior é melhor, o ROG Strix XG49WCR é de 49 polegadas super ultrawide que ostenta uma resolução de 5120 x 1440, relação de aspecto 32:9 e taxa de atualização de 165Hz. Agora o Asus tem uma alternativa válida para o Samsung Odyssey G9, ao que parece.

Embora este monitor também apresente outros destaques que incluem uma gama profissional a cores de 125% sRGB, DisplayHDR 400, jogos sem rasgos com VRR (Variable Refresh Rate) e tecnologia FreeSync Premium embutida também. A conectividade inclui DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C com alimentação de 65 watts, assim como uma porta RJ45 para que você possa acoplar laptops ao monitor com facilidade.

Asus ROG Swift PG32UQXR - o primeiro com Porta Display 2.1

Este monitor parece ter uma mistura saudável de todas as coisas que irão encantar. É um mini monitor de jogos LED de 32 polegadas de 4K que apresenta uma taxa de atualização de 160 Hz, mas mais importante, tem conectividade DisplayPort 2.1. Essa conexão deve fazer com que você possa aproveitar ao máximo os visuais de 4K sem se preocupar com a compressão.

Enquanto isso, o Swift PG32UQXR também tem iluminação de fundo Full Array Local Dimming (FALD) com 576 zonas LED separadas e 1.000 lêndeas de pico de luminosidade. Isto significa que você pode aproveitar ao máximo o DisplayHDR 1000 para uma excelente visualização de jogos juntamente com uma gama de cores 95% DCI-P3.

Asus ROG Swift OLED PG27AQDM - 1440p grandeza OLED

O Swift PG27AQDM é um monitor de jogo OLED de 27 polegadas que apresenta algumas especificações sérias para jogos super rápidos. Estas incluem uma resolução de 1440p com uma taxa de atualização de 240 Hz e um tempo de resposta de 0,03 ms. Ele também é construído com um dissipador de calor personalizado para garantir que funcione bem com bom fluxo de ar e excelente dissipação de calor para ajudar com a longevidade da tela OLED.

Asus diz que esta configuração garante um desempenho HDR "surpreendente" com um brilho de pico de 1000 lêndeas, juntamente com os pretos mais escuros e brancos mais brilhantes. Este monitor também oferece 99% de gama DCI-P3 e Delta E < 2 cores de precisão, resultando em cores realistas e uma experiência de jogo imersiva.

Escrito por Adrian Willings.