O mouse Asus ROG Harpe Aim Lab Edition promete "liberar seu potencial profissional".

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Asus Republic of Gamers se uniu à Aim Lab para criar uma edição especial de mouse gaming que é projetada para profissionais de eSports e aspirantes a jogadores profissionais.

O ROG Harpe Ace Aim Lab Edition é um mouse sem fio ultra-leve para jogos que vem com apenas 54 gramas e foi projetado com a ajuda dos profissionais da eSports.

Ele tem um fator de forma ambidestra que deve servir a muitos jogadores, mas também foi cuidadosamente elaborado para equilibrar todas as características "vencedoras". Estas incluem uma conexão de baixa latência, design responsivo, fator de forma estável e configurações personalizadas do mouse também.

É aqui que as coisas se tornam interessantes, pois o ROG Harpe Ace tem um software especial na forma do otimizador de configurações do Aim Lab. Este software mede seu desempenho para ajudar a criar as melhores configurações possíveis para o jogador individual. O Aim Lab tem ajudado jogadores de FPS a melhorar suas capacidades por um tempo e este mouse agora leva as coisas um passo adiante.

Além do otimizador, as especificações do Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition incluem:

Desenho leve de 54 gramas

36.000 DPI ROG Sensor óptico AimPoint

ROG SpeedNova tecnologia sem fio

Micro interruptores ROG

50g de aceleração máxima, 650 IPS de velocidade máxima

Conectividade Bluetooth e mais

O ROG Harpe Ace Aim Lab Edition é altamente otimizado de várias maneiras, incluindo a promessa de 90 horas de vida útil da bateria. O Otimizador do Aim Lab deve ser o maior benefício, dando-lhe a capacidade de importar e aplicar configurações ao mouse com base em seu estilo de jogo.

Não deixe de conferir o ROG completo para ver tudo o que a Republic of Gamers revelou:

Escrito por Adrian Willings.