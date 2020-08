Você pode comprar um Aston Martin DB5 por apenas £ 35K, mas há um problema ...

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Aston Martin disponibilizou seu carro mais icônico por apenas £ 35k (mais impostos), exceto que há um problema: é um carro elétrico de brinquedo em escala de dois terços. E sim, custa tanto quanto um Tesla Model 3 de tamanho normal , mas o Tesla Model 3 provavelmente não é o carro de brinquedo mais legal do planeta.

A icônica empresa de automóveis se uniu à The Little Car Company para produzir o DB5 Junior e o DB5 Vantage Junior, e apenas com as imagens, eles conseguiram muitos dos detalhes absolutamente incríveis.

É um carro movido a motor elétrico em escala de dois terços, grande o suficiente para acomodar um adulto e uma criança lado a lado. Mede cerca de 3 metros de comprimento e 1,1 metros de largura.

Seu chassi em colmeia de alumínio e exterior composto se combinam para criar um carro rígido, mas leve, que pesa apenas 270 kg. E para acioná-lo, há um trem de força elétrico de 5 kW / 6,7 cv que fornece potência e torque suficientes para as rodas traseiras que podem atingir as alturas vertiginosas de velocidades máximas de 30 mph.

Claro, Aston Martin sendo Aston Martin não se uniria em um projeto como este sem se certificar de que todos os detalhes estavam corretos e então - embora seja muito menor do que o carro real - tudo dentro é projetado para ser uma versão miniaturizada perfeita do negócio real.

O volante é uma réplica em escala de 2/3 do artigo original, com o painel apresentando instrumentos reais da Smiths, assim como o DB5 adequado. Exceto, feito para o sistema elétrico de potência. Então, o que era o medidor de combustível é um medidor de bateria, e o medidor de temperatura do óleo é o medidor de temperatura do motor.

Como se isso precisasse ser dito: ele vem em Silver Birch, e seu interior é uma combinação de couro preto e carpete, além de uma bota / porta-malas utilizável.

A autenticidade também não pára por aí. As sensações dianteiras são montadas em um sistema de suspensão de duplo braço, enquanto a traseira apresenta um sistema de suspensão projetado para parecer e funcionar como a suspensão de braço de reboque real usada no DB5 original.

Ao dirigir, você tem três modos. O modo iniciante mantém as coisas lentas e estáveis com apenas 1 kW sendo entregue e uma velocidade máxima de 12 mph. O modo especialista aumenta para 5 kW, com velocidade máxima de 30 mph. O modo Race ajusta a aceleração e velocidade máxima para corresponder a outros modelos da Little Car Company para competição - porque você pode competir com essas coisas (se quiser e, claro, em condições seguras em uma pista fechada).

Ah, e há um "freio de mão hidráulico no estilo rally" porque - neste ponto - por que diabos não ?!

Então, preços. Como mencionamos, existem dois modelos: o DB5 Junior e o DB5 Vantage Junior. O primeiro começa em £ 35.000 (antes do IVA) e chega a cerca de £ 42.000 incluindo o IVA.

O modelo Vantage - que vem com o dobro da potência (10kW) e uma velocidade máxima não confirmada, provavelmente cabeluda - começa em £ 45.000 sem IVA (£ 54.000 incluindo IVA).

Porque ninguém que gasta tanto dinheiro em um brinquedo vai querer o mesmo que todo mundo, há algum prestígio e muita personalização disponíveis aqui.

Pode escolher entre várias cores interiores e exteriores diferentes, pode até adicionar acessórios como estojos, pilhas e tampas, além de optar por uma placa de matrícula personalizada. Você também pode se tornar membro do Aston Martin Owners Club.

Assim como o original, serão apenas 1.059 modelos produzidos e você poderá fazer um depósito reembolsável em TheLittleCar.co a partir de 27 de agosto, com produção a partir de 2021.

Escrito por Cam Bunton.