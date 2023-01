O novo padrão Qi2 pode trazer o MagSafe da Apple para seu telefone Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O novo padrão de carga sem fio Qi2 pede muito emprestado ao MagSafe da Apple, trazendo a carga magnética para o Android em 2023.

O padrão de carregamento sem fio Qi já existe há muitos anos neste ponto e nos deu carregadores e dispositivos interoperáveis. Mas é hora de algo novo, com o Wireless Power Consortium (WPC) confirmando que o Qi2 (pronunciado 'chee two') será baseado no carregador magnético sem fio MagSafe da Apple.

O anúncio significa que as características do MagSafe estarão disponíveis em breve em um telefone Android perto de você, com o WPC dizendo que espera que telefones e acessórios tirem proveito do novo padrão até o final deste ano.

O MagSafe da Apple foi introduzido junto com o iPhone 12 e permite o carregamento sem fio de 15W. Ele também acondiciona ímãs que mantêm o carregador sem fio e o iPhone no lugar, garantindo que eles permaneçam alinhados durante o carregamento. Essa é uma característica adicional que os carregadores Qi tradicionais não oferecem, e que o Qi2 é sábio de incorporar.

Os carregadores Qi padrão há muito tempo têm dois problemas principais - colocar o telefone no local certo para um carregamento adequado é uma dor, e alertas vibratórios podem significar que o telefone logo fica desalinhado. Conexões magnéticas como MagSafe impedem que isso aconteça, algo para o qual o WPC aponta em seu comunicado à imprensa: "O alinhamento perfeito do Qi2 melhora a eficiência energética ao reduzir a perda de energia que pode acontecer quando o telefone ou o carregador não está alinhado", diz Paul Struhsaker, diretor executivo do WPC.

Escrito por Oliver Haslam.