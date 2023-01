Seu próximo lápis de maçã pode sentir cores e texturas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um futuro lápis de maçã pode ser capaz de detectar a cor e a textura das superfícies com as quais ele entra em contato, de acordo com uma nova patente.

Enquanto o Lápis da Maçã já é a opção para os proprietários de iPad que querem desenhar e escrever em seus tablets, uma nova patente da Apple publicada pelo US Patent & Trademark Office aponta para um futuro onde ele pode fazer muito mais.

Essa patente sugere que um sensor anexado ao final do Lápis da Apple seria capaz de detectar não apenas a cor de qualquer superfície que ele toque, mas também sua textura. A teoria é que um aplicativo para iPad seria então capaz de replicar essas características para ajudar os artistas a transformar itens do mundo real em criações digitais.

Esta não é a primeira vez que a Apple reivindica uma patente relacionada à detecção de cores, mas até agora o mais recente lançamento do Apple Pencil aconteceu em 2018, sem que nenhum sinal de uma atualização estivesse iminente. É importante lembrar que a Apple patenteia todo tipo de coisa, tanto software quanto hardware, para garantir que não possam ser usados por nenhuma outra empresa.

Nem todas as patentes que a Apple solicita, ou é concedida, se tornam um produto de características mais adiante. Entretanto, há poucas dúvidas de que ter um Lápis Apple capaz de detectar seu ambiente poderia ser útil para artistas digitais, portanto esta pode ser uma patente que tem mais pernas do que outras.

Escrito por Oliver Haslam.