(Pocket-lint) - A Apple lançou com sucesso uma atualização (2.0.24) que ajuda as pessoas a rastrear AirTags desconhecidos.

Ela lançou pela primeira vez uma atualização de firmware em novembro que adicionou o Precision Finding, que permitirá aos usuários de iPhone detectar um AirTag desconhecido que está se movendo com eles - digamos, deslizado em uma bolsa sem seu conhecimento. Isto responde a uma das preocupações que alguns têm com o dispositivo de rastreamento da Apple sendo usado como uma ferramenta de rastreamento.

Basicamente, se seu iPhone estiver ligado, aparecerá uma notificação se um AirTag atribuído a outro usuário estiver viajando com você. Um som também será reproduzido a partir da própria AirTag.

Levou algum tempo para que esta atualização chegasse a todos os AirTags (a atualização é automática e não pode ser feita manualmente). Na verdade, uma segunda atualização (2.0.36) também começou a ser implementada, mas isso é apenas um remendo para uma pequena questão de acelerômetro.

O novo recurso "anti-stalking" requer que o iOS 16.2 seja instalado no iPhone da vítima. Ele também funciona apenas com iPhones suportados que possuem recursos de banda ultra larga, portanto, a partir do iPhone 11 e superior.

Para descobrir em que firmware seu próprio AirTag está atualmente, você precisa ir até o aplicativo Find My, tocar no AirTag em seus itens, depois tocar no nome de seu AirTag no display pop-up, ele irá alternar para os números de série e do firmware atual sob o nome.

Escrito por Rik Henderson.