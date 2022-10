AirTags voam - FAA diz que eles são bons para encontrar malas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Após uma semana de confusão na AirTag, a FAA diz que as pessoas podem levá-los em aviões muito bem porque eles não representam nenhum perigo para os vôos. Isto segue uma conclusão semelhante das autoridades na Alemanha.

Essa confusão começou quando a companhia aérea alemã Lufthansa disse que as pessoas não podiam levar as AirTags da Apple em vôos sem desligá-las, só para mais tarde dizer que falar de uma proibição era prematuro. Mais tarde, recebemos a confirmação de que tanto a Lufthansa quanto as autoridades alemãs haviam concluído que as AirTags estavam bem, apesar da presença de uma quantidade minúscula de lítio em suas baterias - o material que causou toda a preocupação em primeiro lugar.

Agora, a Administração Federal de Aviação (FAA) pesou, dizendo que "dispositivos de rastreamento de bagagem alimentados por células metálicas de lítio que têm 0,3 gramas ou menos de lítio podem ser usados na bagagem despachada". Para referência, cada AirTag contém apenas 0,1 gramas de lítio, bem abaixo do limite da FAA.

Isso significa que agora temos linhas oficiais sobre se você pode usar um AirTag para rastrear a bagagem tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, esperando que tudo isso seja definitivamente colocado na cama.

Por que tudo isso importa é a forma como os AirTags têm sido usados em aviões até agora. Um AirTag é um rastreador de itens, construído para fixar a chaves e carteiras e às vezes até mesmo animais de estimação. Isso os torna particularmente úteis quando se tenta localizar a bagagem perdida, algo que as companhias aéreas muitas vezes são igualmente ruins em fazer. Há até linhas de bagagem com espaços especificamente para AirTags, portanto, esta última notícia sem dúvida será um alívio para as empresas que as fabricam.

Escrito por Oliver Haslam.