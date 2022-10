A Lufthansa proíbe o uso de AirTags para rastrear sua bagagem perdida

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A companhia aérea alemã Lufthansa diz que você não pode mais usar suas AirTags para rastrear sua bagagem perdida, citando a segurança. Mas pode ter interpretado mal como eles funcionam.

Em uma série de tweets nos últimos dias, a Lufthansa disse especificamente que era "banir AirTags ativados da bagagem" porque eles eram "classificados como perigosos". O agente de atendimento ao cliente da companhia aérea prosseguiu dizendo que eles precisam ser desligados, um movimento que os tornaria inúteis. As pessoas têm usado os aparelhos AirTag da Apple para tentar controlar suas bagagens, mas a Lufthansa parece estar pondo um fim à prática.

Outros tweets foram adiante para sugerir que a mudança estava relacionada às diretrizes da Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO) - regras que limitam quais dispositivos com baterias podem ser usados em aviões.

De acordo com as diretrizes da ICAO, os rastreadores de bagagem estão sujeitos aos regulamentos de mercadorias perigosas. Além disso, devido à sua função de transmissão, os rastreadores devem ser desativados durante o vôo se estiverem na bagagem despachada e não puderem ser usados como resultado. /Ana- Lufthansa (@lufthansa) 9 de outubro de 2022

Mas pode haver um problema com a interpretação das regras por parte da Lufthansa. Como informa a AppleInsider, o AirTag usa uma simples bateria CR2032, não as baterias de íons de lítio de alta capacidade com as quais as regras da ICAO foram projetadas para lidar. O relatório continua dizendo que embora os AirTags tenham de fato transmissores de baixa potência no interior, eles não são suficientemente potentes para causar um plano de quaisquer problemas.

A AppleInsider diz que falou com especialistas em aviação sobre a proibição, com um chegando ao ponto de dizer que a mudança é apenas "uma maneira de impedir que a Lufthansa se sinta constrangida pela bagagem perdida".

A Pocket-Lint procurou a Lufthansa para comentar e atualizará este relatório se tivermos retorno.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.