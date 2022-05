Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple descontinuou o iPod.

Sim, ele ainda existia. Mas o modelo mais recente, o iPod Touch de sétima geração (2019), só estará disponível novo enquanto os suprimentos durarem no varejo. Portanto, funcione.

Em homenagem ao lendário reprodutor de música, vamos passear pela faixa da memória - para ver como o iPod começou em 2001 e evoluiu ao longo das duas últimas décadas.

- Data de lançamento para iPod (primeira geração): 23 de outubro de 2021

Steve Jobs anunciou o iPod em um evento de imprensa da Apple em 2001. "Você pode colocar toda a sua biblioteca de música no bolso", disse ele. O iPod original, completo com um disco rígido de 5 GB e uma roda de rolagem, atingiu as prateleiras a $399 nos EUA, e tornou-se um sucesso instantâneo.

- Data de lançamento para iPod (segunda geração): 17 de julho de 2002

No ano seguinte, a Apple anunciou a segunda geração com capacidades de 10GB e 20GB. Tinha uma roda de toque e um software atualizados.

- Data de lançamento para iPod (terceira geração): 28 de abril de 2003

Este modelo do iPod abalou a interface de todos os toques e funcionou com a iTunes Music Store. Os usuários do Windows podiam se conectar a seus iPods.

- Data de lançamento para iPod Mini (primeira geração): 20 de fevereiro de 2004

- Data de lançamento para iPod Mini (segunda geração): 23 de fevereiro de 2005

O Mini é icônico. Diminuído e disponível em cores brilhantes, a primeira geração tinha 4GB, enquanto a segunda geração tinha até 6GB.

- Data de lançamento para iPod (quarta geração): 19 de julho de 2004

Maiores e melhores. A quarta versão tinha uma roda de clique e 40GB.

- Data de lançamento para iPod Shuffle (primeira geração): 11 de janeiro de 2005

O primeiro iPod sem tela foi o iPod mais acessível da Apple, a partir de $99 por 512MB de música.

- Data de lançamento para iPod Nano (primeira geração): 7 de setembro de 2005

O iPod Mini apresentava uma tela colorida para a arte do álbum e podia conter até 4GB de música. Foi considerado uma enorme modernização em relação ao Shuffle, que estreou no início do ano.

- Data de lançamento do iPod (quinta geração): 12 de outubro de 2005



O iPod original foi ampliado para permitir a visualização de vídeos de música, programas de TV e até filmes. Agora também pode suportar até 80GB.

- Data de lançamento para iPod (sexta geração): Fevereiro de 2007



Rebranded como "Classic", o sexto estilo poderia conter até 120GB.

- Data de lançamento para iPod Nano (segunda geração) - 12 de setembro de 2006

O novo lançamento do Nano ofereceu cores frescas e até 8GB.

- Data de lançamento do iPod Nano (terceira geração): 13 de setembro de 2007

Esta terceira iteração do Nano introduziu uma tela de 2 polegadas e reprodução de vídeo e suporte para novos jogos iPod.

- Data de lançamento para iPod Touch (primeira geração): 14 de setembro de 2007

O Touch estreou no mesmo ano que o iPhone. Você poderia navegar na web se estivesse conectado ao Wi-Fi, e é isso. Por 8GB, você tinha que pagar $299.

- Data de lançamento para iPod Touch (segunda geração): 9 de setembro de 2008

A próxima geração Touch tinha um design com contorno, oferecia a App Store, e apresentava um botão de volume.

- Data de lançamento para iPod Shuffle (terceira geração): 11 de março de 2009

A Apple sempre se esforçou para ser o máximo em adjetivos, seja ele o menor, o mais manhoso, o maior, e quem poderia esquecer com o toque mais recente, o mais divertido. Com cada modelo anterior do iPod shuffle, ele produziu o menor leitor de MP3, só para ter o título roubado por pessoas como o iRiver em uma data posterior. Com a terceira geração do produto, ele recuperou sua pequena coroa de MP3.

- Data de lançamento para iPod Touch (terceira geração): 9 de setembro de 2009

- Data de lançamento para iPod (quarta geração): 12 de setembro de 2010

A primeira coisa que você vai notar quando quebrar os invólucros, a fita adesiva e a caixa e finalmente colocar o dispositivo em suas mãos é que ele não tem uma câmera. Há até mesmo um espaço em branco na parte de trás, que de outra forma seria perfeita, onde normalmente estaria a do iPhone, e isso praticamente estabelece o padrão. Você só tem que confiar que todos os avanços tecnológicos estão no interior.

- Data de lançamento para iPod Nano (sexta geração): 1 de setembro de 2010

O sexto (e menos popular) Nano veio muito menor do que os outros. A mudança do que poderia ser visto como um MP3 player "convencional" nas edições anteriores do Nano (mesmo a gordura do terceiro gênero) não foi uma mudança tão drástica) para o modelo atual o move para uma categoria diferente de player em nossas mentes.

- Data de lançamento para iPod Nano (sétima geração): 10 de outubro de 2012

O Nano de sétima geração veio com uma tela multi-toque e capacidade de 16GB.

- Data de lançamento para iPod touch (quinta geração): 11 de outubro de 2012

A quinta geração Touch incluiu a tela Retina e um processador mais rápido para que os usuários pudessem tirar fotos e vídeos de melhor qualidade.

- Data de lançamento do iPod touch (sexta geração): 11 de outubro de 2012



A quinta geração do iPod Touch foi revelada no evento da Apple junto com o iPhone 5 em setembro de 2012. Ele foi lançado no mês seguinte.

- Data de lançamento para iPod touch (sétima geração): 28 de maio de 2019

Você pode acreditar que este é o último iPod? Além disso, quando foi lançado, já faz quase quatro anos desde que tivemos um novo iPod touch e dois anos desde que nos despedimos do iPod Nano e do divertido iPod Shuffle.

A Apple idscontinuou o iPod em 10 de maio de 2022. Era uma série de reprodutores de mídia portáteis projetados pela Apple. A primeira versão lançada em outubro de 2001, quase nove meses após o lançamento da primeira versão Macintosh do iTunes. A Apple finalmente matou toda a linha de produtos iPod em 2022. Aos 21 anos, pensa-se que a marca iPod é a mais antiga a ser descontinuada pela Apple.

Infelizmente, a Apple descontinuou recentemente o iPod touch da Apple (sétima geração), que estreou em 2019. Você só poderá comprá-lo novo enquanto durarem os suprimentos. Por esta razão, espere ver o reprodutor de música marcado em vários varejistas nos próximos meses. Em outras palavras, não, não vale a pena comprar agora. A menos, é claro, que você queira a memborilia tecnológica ancorada na história. No entanto, não há nenhuma garantia de que este modelo do iPod Touch terá qualquer valor nos próximos anos, portanto, é seu risco fazer.

Não. Após 12 anos, a Apple descontinuou o Shuffle em julho de 2017

