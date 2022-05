A Apple está descontinuando o último iPod

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple sucumbiu ao que parecia inevitável e anunciou que está descontinuando o último de seus iPods, o mais recente iPod Touch, que só estará disponível novo no varejo enquanto durarem os suprimentos.

Isso significa que um período de 20 anos de revolucionários (e eventualmente antiquados) tocadores de música chegará ao fim, e o iPhone ou Apple Watch se tornará a única maneira de obter um novo dispositivo da Apple para tocar música em qualquer lugar.

A Apple não disse quando parou de fabricar novos iPods, então ficaríamos surpresos se ela tivesse um estoque excedente demais para vender, então isto poderia ser mais um adeus emotivo a um produto que indiscutivelmente mudou o status da Apple aos olhos do público.

O blog anunciando o fim do iPod apresenta algumas imagens de iPods ao longo dos tempos, desde seu primeiro modelo até os grandes anos do touch-wheel, passando pelos variados modelos de iPod Touch que surgiram em tempos mais recentes.

As semelhanças destes iPods touch-screen com o iPhone já os estavam fazendo parecer uma proposta estranha, enquanto o crescimento imparável de plataformas de streaming como o Spotify e posteriormente o Apple Music deixou claro que o mercado para um leitor de música de armazenamento local é muito menor do que era antes.

