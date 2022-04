Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Pack de Bateria MagSafe da Apple é compatível com os modelos iPhone 12 e iPhone 13 da empresa. Ele se encaixa na parte de trás de qualquer um destes dispositivos e carrega convenientemente a bateria quando você está em movimento, ou quando conectado a uma fonte de energia.

Originalmente, o MagSafe Battery Pack só era capaz de fornecer velocidades de carga de 5W quando portátil, então levaria um pouco de tempo para carregar seu iPhone. No entanto, uma atualização de firmware mudou isso.

O MagSafe Battery Pack agora é capaz de fornecer velocidades de carga de 7,5W, dando ao seu iPhone um suco um pouco mais rápido quando você está em movimento. Ele também oferecerá 15W de carga ao seu iPhone quando conectado a uma fonte de energia.

Veja aqui como atualizar seu MagSafe Battery Pack para o firmware mais recente e como usá-lo.

Há algumas maneiras de atualizar seu Pacote de Bateria MagSafe com o firmware mais recente. A mais fácil (mas não a mais rápida) é simplesmente anexar o MagSafe Battery Pack à parte de trás de seu iPhone compatível e ele será atualizado ao longo do tempo. A Apple disse que levará cerca de uma semana se você o fizer desta maneira.

Alternativamente, você pode conectar seu MagSafe Battery Pack a um iPad ou a um Mac. Para atualizar o firmware usando um Mac ou iPad, conecte uma extremidade de um cabo Lightning ao USB-C no conector do Lightning em sua bateria, e a outra extremidade ao seu Mac ou iPad. A atualização do firmware levará cerca de 5 minutos.

Para que seu Pacote de Bateria MagSafe forneça velocidades de carga de 7,5W quando portátil, ele precisa estar executando a versão 2.7 do fireware.

Para verificar a versão firware de seu Pacote de Bateria MagSafe, vá para Configurações > Geral > Sobre > Pacote de Bateria MagSafe. Você precisará do seu MagSafe Battery Pack anexado ao seu iPhone para que ele apareça.

Se você quiser saber quanto suco você tem em seu Pacote de Baterias MagSafe, você vai querer adicionar o widget de baterias ao seu Today View ou ao seu Home Screen. Primeiro, verifique se você está executando o iOS 14.7 ou posterior. Depois de ter feito isso, siga os passos abaixo:

Vá para a visualização de hoje (passe da esquerda para a direita a partir da página da tela inicial) ou vá para a página da tela inicial onde você quer adicionar o widget de baterias.

Tocar e segurar o fundo até que as aplicações comecem a sacudir

Toque no "+" no canto superior esquerdo da tela para abrir a galeria widget

Rolar ou procurar para encontrar 'Pilhas'.

Toque no widget Baterias e deslize para a esquerda através das opções de tamanho. Os diferentes tamanhos exibem informações diferentes.

Quando você vir o tamanho desejado, toque em 'Adicionar Widget'.

Toque em "Concluído".

Quando você anexar o MagSafe Battery Pack ao seu iPhone, ele aparecerá automaticamente no widget Batteries e você poderá ver quanta bateria ele tem. Você pode carregar tanto o conjunto de baterias MagSafe quanto seu iPhone ao mesmo tempo se anexar o conjunto de baterias e depois conectar o conector Lightning.

O Apple MagSafe Battery Pack requer que o MagSafe seja anexado para que seja compatível apenas com os modelos iPhone 12 e iPhone 13. Portanto, você pode usar o Pacote de Bateria MagSafe com qualquer um dos seguintes modelos de iPhone:

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

A quantidade de carga extra que o MagSafe Battery Pack dará ao seu iPhone dependerá do modelo de iPhone que você tiver.

A Apple diz que você receberá uma bateria adicional de 70% do MagSafe Battery Pack para o iPhone 12 mini e o iPhone 13 mini.

Você receberá até 60% para o iPhone 12, iPhone 13, iPhone 12 Pro e iPhone 13 Pro.

Para o iPhone 12 Pro Max e o iPhone 13 Pro Max, a Apple diz que você receberá até 40% a mais.

Escrito por Britta O'Boyle.