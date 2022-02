Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou uma próxima atualização de software que trará uma série de melhorias para as AirTags e os alertas que os usuários recebem.

A empresa disse que foi informada de que os usuários ocasionalmente recebem alertas de rastreamento indesejados quando um AirTag está próximo, por razões que não são necessariamente para o que os alertas realmente se destinam.

Os alertas - que os usuários recebem se um AirTag ou AirPods estiverem com eles, mas não conectados ao seu ID Apple - são projetados para impedir que as pessoas sejam rastreadas por alguém sem o seu conhecimento. Infelizmente, isso significa que se você pegar as chaves do seu parceiro com um AirTag conectado ou dirigir um carro com os AirPods de alguém deixados dentro, você também receberá alertas no seu dispositivo informando.

A atualização inicial para AirTags e Find My Network verá novos avisos de privacidade quando você configurar uma AirTag detalhando que as AirTags são projetadas para rastrear seus próprios pertences pessoais e não pessoas, sendo o último um crime e a aplicação da lei pode solicitar informações de identificação sobre o proprietário do AirTag.

A atualização também fará com que os usuários não recebam o alerta "Acessório desconhecido detectado" se um AirTag for detectado perto de você, apenas AirPods (3ª geração), AirPods Pro , AirPods Max ou um acessório Find My de terceiros. Além disso, o alerta será atualizado para dizer que os AirPods estão viajando com você em vez de "Acessório desconhecido".

Também haverá várias outras atualizações no final do ano, de acordo com a Apple, incluindo mais recursos deprecisão , alerta de exibição com som, capacidade de ajustar o som do AirTag e refinamentos para alertas de rastreamento indesejados.

Você pode desativar os alertas abrindo o aplicativo Find My, tocando no seu perfil no canto inferior direito e desativando os Alertas de segurança do item. Há também várias outras dicas e truques da AirTag em nosso recurso separado .

Escrito por Britta O'Boyle.