A Apple lança aplicativo Android para ajudar a encontrar AirTags potencialmente maliciosos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou um aplicativo Android chamado Tracker Detect . Ele permitirá que os usuários do Android pesquisem AirTags ou outros rastreadores compatíveis com Find My.

A empresa sediada em Cupertino anunciou o aplicativo pela primeira vez em junho passado, com a promessa de que permitiria aos usuários do Android descobrir rastreadores potencialmente usados sem o seu conhecimento. De acordo com a lista do aplicativo na Google Play Store, ele pode procurar dispositivos e, se encontrar algum, permitirá que você toque um alarme para que possa encontrá-lo. Isto. também fornece informações sobre a quem pertence o AirTag e como desativá-lo, se necessário.

O aplicativo não fará a varredura continuamente em segundo plano e avisará você, no entanto. Você tem que pesquisar manualmente. Ele também não permite que você gerencie AirTags vinculados a uma conta da Apple. Em um comunicado à CNET , a Apple disse que o objetivo do aplicativo é elevar "o nível de privacidade" para os usuários e para a indústria.

Para usuários do iPhone, a Apple introduziu anteriormente recursos de segurança, como um alerta que permitirá que um usuário do ‌iPhone‌ saiba se um AirTag que não pertence a ele está rastreando-o. Não existia tal recurso para usuários Android antes do lançamento deste novo aplicativo Tracker Detect.

