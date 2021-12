Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apple AirTags são pequenos dispositivos circulares que você pode anexar aos seus pertences por meio de uma variedade de acessórios. Se você perder algum desses pertences, poderá usar o aplicativo Find My da Apple para ajudá-lo a localizá-los.

Não existem tantos recursos ocultos nos AirTags quanto nos AirPods , mas ainda existem alguns que o ajudarão a aproveitá-los ao máximo.

Aqui estão as melhores dicas e truques do Apple AirTag.

Configurar um AirTag é super fácil. Basta puxar a guia de plástico para fora assim que estiver pronto para configurá-lo e segurar o AirTag a 50 mm do seu dispositivo.

Um cartão aparecerá na parte inferior da tela, toque nele para seguir as instruções e obter a configuração do seu AirTag.

Você pode nomear uma AirTag ao configurá-la, mas se quiser alterá-la posteriormente. Abra o Find My app> Toque nos itens> Toque na AirTag que deseja renomear> Role para baixo até Renomear item> Escolha na lista.

Se você deseja remover um AirTag de sua conta Apple ID e seu Find My app, abra Find My app> Toque nos itens> Toque no AirTag que deseja remover> Role para baixo e toque em Remover.

Você também pode deslizar da direita para a esquerda no AirTag a partir da lista no Find My app e tocar no ícone de lixeira vermelho.

Se você estiver procurando por um item ao qual tem uma AirTag anexada, você pode abrir o aplicativo Find My para obter instruções de localização precisas.

Abra o Find My app> Toque em Itens> Toque no nome do item que você deseja encontrar> Toque no ícone Encontrar. Você receberá instruções para chegar ao seu item.

Em vez de obter instruções para um item anexado a uma AirTag, você também pode fazer com que ele toque um som. Isso é ótimo se você deixou cair as chaves na lateral do sofá ou algo assim, por exemplo.

Abra o Find My app> Toque em Itens> Toque no item que você anexou a uma AirTag que deseja encontrar> Toque no ícone Reproduzir som.

Se você perdeu um item que anexou a uma AirTag e sabe que está perdido, pode colocá-lo no Modo Perdido.

Quando estiver no Modo Perdido, você pode escolher ser notificado quando o item for encontrado, bloqueá-lo para que o AirTag não possa ser atribuído a outro ID Apple e deixar uma mensagem com um número de telefone ou endereço de e-mail para que o localizador entre em contato com você.

Abra o Find My app> Toque em Itens> Selecione o item que deseja colocar no Modo Perdido> Role para baixo até Modo Perdido> Selecione Habilitar> Selecionar Continuar.

É possível configurar seu AirTag para notificá-lo se você deixá-lo para trás em algum lugar, e você também pode configurar exceções. Ótimo para se você levar suas chaves para algum lugar e quiser ter certeza de não esquecê-las quando sair.

Abra o Find My app> Toque em Itens> Toque no item que você anexou a um AirTag sobre o qual deseja ser notificado> Deslize para cima> Toque em Notificar quando for deixado para trás> Ativar Notificar quando for deixado para trás.

Você pode configurar seus AirTags para notificá-lo quando forem deixados para trás, exceto quando você sair de casa, por exemplo.

Abra o Find My app> Toque em Itens> Toque no item que você anexou a um AirTag para o qual deseja configurar a exceção> Deslize para cima> Toque em Notificar quando for deixado para trás> Toque em Novo Local> Insira um endereço> Pressione Feito.

Os AirTags vêm com uma bateria substituível pelo usuário e você deve usá-la por cerca de um ano antes de precisar substituí-la. Mesmo assim, você pode querer verificar a bateria.

Abra o Find My app> Toque nos Itens> Toque no item com a AirTag desejada. Você verá a bateria com o nome de sua AirTag.

Você não pode ser perseguido por um AirTag como se um dispositivo iOS detectasse um AirTag que não está registrado em seu ID Apple. Você receberá um alerta para avisá-lo. É possível desativar os Alertas de segurança do item, mas se você fizer isso, você não será notificado e o proprietário da Apple AirTag poderá ver sua localização.

Para desativar os alertas de segurança do item, abra Find My app> Toque na guia Eu no canto inferior direito> Desative os alertas de segurança do item.