A Apple ainda tem planos para um carregador estilo AirPower

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está supostamente avançando com planos para um carregador para vários dispositivos.

Depois de abandonar o tapete de carregamento do AirPower devido a complicações de design em 2019, a empresa aparentemente está procurando por um dispositivo alternativo para carregar diferentes produtos da Apple ao mesmo tempo.

O jornalista e especialista da Apple , Mark Gurman, acredita que está analisando várias tecnologias, incluindo longa distância e carregamento sem fio entre dispositivos.

Sua última edição do boletim informativo Power On detalha alguns dos conceitos: "Acho que a Apple ainda está trabalhando em algum tipo de carregador para vários dispositivos que pretende lançar", escreveu ele. “Há uma razão pela qual planejou lançar o dispositivo em primeiro lugar em 2017.

"Eu também acredito que a Apple está trabalhando em dispositivos de carregamento sem fio de curta e longa distância e que ela imagina um futuro onde todos os principais dispositivos da Apple possam carregar uns aos outros. Imagine um iPad carregando um iPhone e então aquele iPhone carregando AirPods ou um Apple Watch."

Naturalmente, não há datas mencionadas, pois esses são mais pensamentos de Gurman do que vazamentos. No entanto, o escritor da Bloomberg está mais certo do que errado quando se trata de todas as coisas da Apple. E vamos enfrentá-lo, seria estranho se o fabricante permitisse que os problemas do AirPower o impedissem de fornecer uma solução universal de carregamento sem fio no futuro.