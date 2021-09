Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple mudou radicalmente a aparência, o layout e o comportamento do Safari no iOS 15 e iPadOS 15 , movendo toda a barra de URL em direção à parte inferior da tela em uma barra de tarefas completa no iPhone e integrando a linha da guia e a barra de URL em uma única linha na parte superior da tela do iPad.

Se você não é fã da mudança, no entanto, ou acha que um parente ou amigo com menos experiência em tecnologia pode não aceitar a mudança tão gentilmente, não se preocupe, pois a Apple incluiu uma opção de fácil acesso no aplicativo Configurações o que permitirá que você reverta o layout do Safari para a versão anterior, se assim desejar.

Primeiro, veremos como mover a barra de URL do iOS 15 de volta para o topo da tela e, a seguir, mostraremos como alterar o layout do iPadOS. Então pegue seu dispositivo iOS 15 e vamos começar.

Esta é a aparência que a página Configurações deve ter para você, se desejar que a barra de URL fique na parte superior. À direita está um exemplo da mudança antes e depois.

Você vai querer abrir o aplicativo Configurações e navegar até o Safari. Quando estiver lá, role para baixo até a seção denominada Guias e simplesmente selecione Guia Única e pronto.

Como você poderá ver no pequeno gráfico mostrado, a barra de URL será trazida para a parte superior da tela como de costume, em vez de ficar na parte inferior. É tão fácil!

No iPadOS, o processo é exatamente como no iOS 15. Basta abrir o aplicativo Ajustes, encontrar o menu intitulado Safari e rolar até a seção denominada Guias. Em vez de Compact Tab Bar, alterne para Separate Tab Bar. E pronto - a barra de URL e a barra de guias devem estar em linhas discretas agora, como eram nas versões anteriores do iOS e iPadOS.

