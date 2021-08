Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple começou a vender uma versão Touch ID de seu teclado mágico. Ele foi apresentado pela primeira vez com o iMac com motor M1 no início deste ano. No entanto, para ter acesso ao teclado equipado com autenticação biométrica, você precisava comprar um novo computador da Apple. Isso não é mais o caso.

Finalmente disponível como uma compra autônoma, o teclado começa em $ 149 para a versão padrão e $ 179 para um modelo de tamanho normal com um teclado numérico . Ambos os modelos estão disponíveis apenas na cor branco / alumínio da Apple, o que significa que as versões mais coloridas ainda podem ser adquiridas se você adquirir um novo iMac.

Os novos teclados Touch ID ainda requerem um Mac M1 para funcionar também. Isso inclui os modelos mais recentes do MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini e iMac da Apple.

A Apple também está vendendo o Magic Trackpad atualizado como uma compra independente por US $ 129 . Possui cantos mais arredondados para combinar com os cantos curvos do teclado. Parece que tanto o trackpad quanto o teclado ainda usam portas Lightning para carregar - mas, ei, eles vêm com um cabo Lightning para USB-C.

Confira nossa análise dos novos iMacs para ver o que achamos do teclado mágico Touch ID e do novo Magic Trackpad. Uma versão em vídeo está disponível abaixo.