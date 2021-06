Tim Cook, da Apple: "Nós nos permitimos falhar"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tim Cook, da Apple, foi franco sobre o processo de desenvolvimento da Apple e outros tópicos durante um bate-papo na lareira da VivaTech startup e conferência de inovação em Paris.

Cook apareceu virtualmente e ficou feliz em responder a várias perguntas feitas pelo produtor de cinema Guillaume Lacroix.

"Nós nos permitimos falhar. Tentamos falhar internamente em vez de externamente porque não queremos envolver os clientes [com] falhas. Mas desenvolvemos coisas e, posteriormente, decidimos não enviar. Começamos a seguir um determinado caminho e às vezes se ajustam significativamente por causa de uma descoberta que fazemos nesse processo.

"O fracasso faz parte da vida. E é parte da [vida], seja você uma nova empresa, uma startup ou uma empresa que já existe há algum tempo. Se você não está falhando. Você não está tentando coisas diferentes o suficiente. "

Quando questionado sobre o iPhone 13, Cook disse: "Bem, será melhor do que o iPhone 12 E você pode contar com isso. E vai resolver mais problemas para as pessoas. Na raiz disso, o que a Apple faz, é fazer o melhores produtos que realmente enriquecem a vida das pessoas, e não trabalharemos em um que não possamos fazer. Você gosta de cumprir essa missão.

"E assim, fazemos apenas algumas coisas, e o iPhone é uma dessas poucas coisas que fazemos. E assim você sempre pode contar com ele melhorando e resolvendo mais problemas para as pessoas."

Sobre o futuro da Apple, Cook parecia bastante filosófico: "Não sou daquelas pessoas que dizem que posso ver 20 anos e 30 anos e dizer o que vai acontecer, não posso. Realmente não não acredito que alguém possa. Portanto, abordamos isso com grande humildade. "

Cook citou o exemplo do desenvolvimento de chip da própria Apple: "Não sabíamos quando estávamos trabalhando no chip para o iPhone, que ele se tornaria o coração do iPad, e não sabíamos que eventualmente se tornaria o coração do Mac como aconteceu no ano passado, não sabíamos disso.

“Mas continuamos descobrindo, continuamos puxando a corda e mantivemos nossas mentes abertas sobre aonde essa jornada nos levaria. E isso nos levou a um lugar que é incrível. E isso, que tem um grande futuro pela frente.

"Fico animado com a RA. Estou animado com a RA. Porque a vejo como uma tecnologia que pode melhorar a vida de uma maneira ampla e, portanto, estamos trabalhando na RA primeiro com nossos telefones e iPads, e mais tarde veremos onde isso vai em termos de produtos, mas o mais importante é que pode enriquecer a vida das pessoas.

"E estou extremamente otimista sobre a interseção entre saúde e tecnologia. Você sabe, quando começamos a enviar o relógio ... colocamos um sensor de frequência cardíaca nele e rapidamente recebemos toneladas de e-mails sobre pessoas que descobriram teve problemas cardíacos desconhecidos.

"E então começamos a adicionar mais funções ao relógio [como ECG]. E comecei a obter ainda mais notas de pessoas que descobriram que tinham um problema por causa dessa capacidade de se monitorarem continuamente. E então acho que a ideia de monitorar continuamente o corpo, assim como acontece em seu carro com luzes de advertência e assim por diante, acho que é uma grande ideia que tem um longo, um longo roteiro pela frente. E então todas essas coisas me deixam incrivelmente otimista. "

Quando questionado sobre o sideload de aplicativos e por que ele não funcionaria no iOS, Cook disse: "Eu diria que [o sideloading] prejudica a privacidade e a segurança. Quero dizer, você vê o malware como um exemplo, e o Android tem 47 vezes mais malware do que o iOS Agora. Por que, bem, é porque projetamos o iOS de forma que haja uma loja de aplicativos.

"E todos os aplicativos são revisados antes de ir para a loja. E isso mantém muito desse tipo de malware fora de nosso ecossistema. E os clientes nos dizem continuamente o quanto eles valorizam isso. E então vamos defender o usuário nas discussões e veremos aonde isso vai. Estou otimista porque acho que a maioria das pessoas sabe que a segurança é um grande risco. E acho que muitas pessoas concordam cada vez mais que a privacidade é uma das questões mais importantes do século. "

Quando questionado sobre como reconciliar seus objetivos ambientais com o envio constante de novos produtos, Cook confirmou mais uma vez que a Apple é neutra em carbono como empresa e será neutra em carbono em toda a sua cadeia de abastecimento até 2030. "E gostamos de pensar que podemos ser a onda na lagoa para criar um bem maior. E outra coisa em que estamos realmente focados, é que estabelecemos um objetivo, não ter que remover nada da terra para fazer novos iPhones.

"Agora não chegamos lá ainda. Mas se você olhar para os nossos produtos mais recentes, 40% do alumínio na área do Mac é reciclado e 98% dos minerais de terras raras são reciclados no iPhone 12. E então estamos fazendo enorme progresso e, claro, estamos usando a robótica para desmontar iPhones mais antigos para serem o coração dos iPhones mais novos. E o truque é ter um circuito fechado entre a venda do novo produto e os mercados de aposentadoria e de segunda mão, e eu sinto que fizemos um ótimo trabalho. "

Escrito por Dan Grabham.