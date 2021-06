iOS 15 trará um recurso de separação ausente para a Apple AirTag

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos recursos que faltavam nos dispositivos de rastreamento AirTag recém-lançados da Apple era qualquer forma de alerta quando fosse separado do proprietário.

Esses alertas de separação são projetados para avisar o proprietário quando ele sai de algum lugar e deixa algo para trás. Em vez de descobrir que você perdeu algo e depois pesquisá-lo em Find My network, você receberá uma notificação informando que o deixou para trás.

É um recurso que o Tile também oferece como parte de sua assinatura paga e é projetado para garantir que você não saia e deixe suas chaves na barra que acabou de visitar.

A Apple anunciou a inclusão deste novo recurso na WWDC 2021 , destacando-o inicialmente como uma nova maneira de rastrear seus AirPods.

No entanto, o alerta de separação funcionará para qualquer dispositivo que você tenha na rede Find My - então, se você sair e deixar seus AirPods para trás, receberá uma notificação para poder voltar e pegá-los novamente.

Como isso funciona com todos os acessórios Find My, à medida que mais dispositivos de terceiros forem envolvidos com o serviço de rastreamento da Apple, ele se tornará mais útil.

A Apple AirTag receberá mais atualizações no futuro, projetadas para reduzir as chances de ser usada para rastrear uma pessoa em vez de rastrear um objeto perdido.

A Apple anunciou recentemente que alerta para uma AirTag não identificada que parece estar viajando com você. Agora, ele tocará para alertá-lo sobre isso após 8 horas, o que significa que é mais provável que você descubra se alguém colocou um em sua bolsa.

A Apple também confirmou que vai lançar um aplicativo para dispositivos Android, para que os usuários do Android também possam ver se estão sendo perseguidos por um AirTag indesejado.

Escrito por Chris Hall.