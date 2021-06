Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple atualizou seu dispositivo de rastreamento AirTag para ajudar a prevenir rastreamento indesejado ou perseguição adicional.

O dispositivo de rastreamento anteriormente fazia ruídos ao ser separado de seu proprietário registrado por três dias. Esta função foi introduzida para impedir que os usuários deixem cair uma etiqueta no bolso ou bolsa de uma pessoa insuspeita, para segui-los através do aplicativo Find My.

No entanto, a Apple reduziu significativamente o tempo entre o corte de uma conexão e um alerta. Agora, ele fará ruídos em um ponto aleatório após oito a 24 horas.

"A recente introdução do AirTag incluiu os primeiros recursos proativos da indústria que desencorajam o rastreamento indesejado. Seguindo nosso compromisso de continuar a melhorar a privacidade e a segurança do AirTag, a partir de hoje estaremos atualizando o período de tempo após o qual um AirTag separado de seu proprietário irá tocar um som quando movido ", disse a Apple em um comunicado enviado à Pocket-lint.

"Este período de tempo está mudando de três dias para um período aleatório entre oito e 24 horas."

A empresa também lançará um aplicativo Android nos próximos meses, que fará ping em um AirTag ou acessório Find My se estiver por perto - para garantir novamente que nenhum dispositivo indesejado esteja por perto.

“Ainda este ano, também apresentaremos um aplicativo Android que permitirá aos usuários detectar um acessório habilitado para rede AirTag ou Find My separado de seu proprietário que pode estar viajando com um usuário”, acrescentou.

