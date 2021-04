Apple AirTags e roxo iPhone 12 roxo à venda hoje - você também pode encomendar o novo iMac e iPad Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os AirTags da Apple estão finalmente à venda hoje junto com a versão roxa do iPhone 12. Ambos foram revelados no recente evento Spring Loaded da Apple.

AirTags são rastreadores de disco circulares que podem ser rastreados por meio do aplicativo Find My da Apple e apresentam a mesma tecnologia de banda ultralarga do iPhone das séries 11 e 12 da Apple. Existem vários acessórios extras disponíveis para compra separadamente se você quiser adicionar os rastreadores a um chaveiro ou similar.

squirrel_widget_4545601

Disponível nas opções de 64 GB, 128 GB e 256 GB, o iPhone 12 roxo é essencialmente para impulsionar as vendas no meio do primeiro ano de vida do aparelho e tem "elementos de sofisticação e brilho", disse o chefe da Apple, Tim Cook.

Como dissemos em nosso primeiro look, o roxo é uma cor mais suave e lilás ao invés de um roxo profundo, mas captura a luz muito bem. Há também um novo papel de parede roxo para acompanhar.

squirrel_widget_4552486

Os outros produtos que estão em pré-encomenda são o novo iMac, iPad Pro e Apple TV 4K ligeiramente revisado

A nova versão do iMac apresenta cores - agora está disponível em sete cores diferentes para todos os gostos. O computador desktop possui o chip M1 da própria Apple e uma tela retina de 4,5K de 24 polegadas.

squirrel_widget_4537609

O novo iPad Pro (5ª geração) está mais uma vez disponível nas versões de 12,9 e 11 polegadas e a versão maior tem um novo display Micro LED e suporte 5G nas versões celulares. Os dois novos iPads têm o mesmo chip M1 dos Macs mais recentes e também oferecem suporte para Thunderbolt, assim como um Mac.

squirrel_widget_4537717

Finalmente, o último novo produto da Apple é uma nova versão do Apple TV 4K com internos revisados e um novo controle remoto.

squirrel_widget_4537663

Escrito por Dan Grabham.