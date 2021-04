Apple AirTag vs Tile vs Galaxy SmartTag: Como comparar os rastreadores?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de muitos anos de rumores, a Apple entrou na briga de rastreamento, entrando no mercado que foi estabelecido pela Tile.

O Galaxy SmartTag e o SmartTag + da Samsung foram anunciados no início de 2021, mas na verdade é um dispositivo de segunda geração da Samsung, que originalmente lançou o SmartThings Tracker, um dispositivo LTE, em 2018.

De repente, o mercado de rastreadores Bluetooth é um espaço congestionado, então aqui está como essas três plataformas se comparam.

Apple Find My

Samsung SmartThings Find

Aplicativo de bloco

Vamos começar com os pontos óbvios: o Apple AirTag funciona com Find My, que está disponível apenas em dispositivos Apple. Samsung Galaxy SmartTag funciona com SmartThings Find, que está disponível apenas em dispositivos Samsung Galaxy.

Ambos os rastreadores funcionam dentro de um jardim murado: apenas dispositivos Apple irão localizar o AirTag, apenas dispositivos Samsung Galaxy irão localizar o SmartTag. Ambas as redes são potencialmente enormes, pois são líderes de mercado em vendas de smartphones - mas há um porém para a Samsung.

A Apple exige que você use um ID Apple para o seu iPhone (o que significa que todos os iPhones podem encontrar um AirTag), mas a Samsung não exige o uso de uma conta Samsung em um dispositivo Galaxy.

Para que o Galaxy SmartTag funcione, você precisa estar conectado a uma conta Samsung, portanto, é possível que nem todos os telefones Samsung detectem o Galaxy SmartTag, porque algumas pessoas optarão por não usar a conta Samsung.

Isso significa que a rede da Apple é potencialmente maior, o bilhão de dispositivos iOS de que a Apple gosta de falar.

O Tile , por outro lado, tem uma abordagem agnóstica de marca e pode ser usado por dispositivos iPhone ou Android. Isso abre as portas para todos os dispositivos capazes de localizar Tiles, mas há um problema aqui: apenas usuários de Tile com o aplicativo instalado irão detectar um Tile.

Isso significa que o Tile é simplesmente limitado pelo número de usuários ativos atuais, enfrentando um desafio maior do que a Samsung, mas com a Apple tendo uma clara vantagem com o grande número de dispositivos de detecção em potencial.

squirrel_widget_4545601

Bluetooth de baixa energia

Registro de localização de smartphone

Em essência, há muito pouca diferença em como esses dispositivos realmente funcionam. Todos usam Bluetooth Low Energy (BLE) para manter uma conexão com o dispositivo rastreador, registrando a localização a partir dos dados de localização do telefone para que ele saiba onde o dispositivo está.

Enquanto estiver em contato com o dispositivo, você poderá fazer com que ele toque um som para localizá-lo.

Ao perder um dispositivo, poderá ver, na respetiva aplicação, a última localização onde esteve ligado a esse dispositivo.

Se você perder um dispositivo, o processo será o mesmo novamente. Você pode marcar o item como perdido e, nesse ponto, se o rastreador for detectado por telefones compatíveis na rede mais ampla - usando BLE em segundo plano - você receberá uma notificação anônima e segura, informando onde seu dispositivo foi encontrado. você pode ir buscá-lo.

O Bluetooth Low Energy é especialmente bom nisso porque precisa de muito pouca bateria para dizer "Eu existo!", O que significa que a bateria vai durar cerca de um ano em todos esses dispositivos.

Em essência, todos esses dispositivos funcionam da mesma maneira.

Apple U1

Samsung também tem UWB

Tile vai oferecer em 2021

A banda ultralarga - ou UWB - desempenha um papel importante na localização precisa. Isso ocorre quando você perde suas chaves em casa e simplesmente não consegue vê-las - o UWB pode guiá-lo até o local preciso, fornecendo um alcance preciso, o que é um recurso interessante.

Para a Apple, isso é fornecido pelo chip U1 no iPhone 11/12 e no AirTag para fornecer um guia gráfico de volta ao seu dispositivo. É um uso inteligente dessa tecnologia, mas a Apple não é a única a oferecê-la.

A Samsung também oferece UWB para rastreamento de localização preciso, mas lançou a versão somente Bluetooth do SmartTag primeiro, com o modelo UWB apenas começando a ser vendido. Apenas o Galaxy SmartTag + oferece UWB, então você precisa ter a versão certa para obter esta função.

Claro, você também precisa ter um telefone Samsung com UWB e isso atualmente é apenas o Galaxy Note 20 Ultra, o Galaxy S21 + e o Galaxy S21 Ultra. Mais uma vez, a Apple colocou o UWB em mais dispositivos (modelos do iPhone 11 e modelos do iPhone 12) para que seja mais fácil para os usuários da Apple aproveitarem o rastreamento avançado do UWB.

Tile fez barulho sobre UWB, confirmando planos em janeiro de 2021 , mas não lançou um rastreador que oferece essa tecnologia mais recente. É um momento infeliz, pois agora existem dois rivais no mercado que o oferecem.

Novamente, a inclusão de UWB em dispositivos Android fora da Samsung é bastante rara, então não há uma ampla base de usuários para isso ainda.

AirTag: 39,1 x 39,1 x 8,0 mm, 11g

Tile Pro: 42 x 42 x 6,5 mm, 12g

Galaxy SmartTag: 38 x 38 x 8 mm, 12g

Os tamanhos desses dispositivos são próximos, com o AirTag parecendo um botão redondo, a Samsung adotando o squircle e o ladrilho quadrado.

A grande diferença é que a Samsung e o Tile têm um orifício em um canto, então é fácil de anexar às coisas, mas para a Apple, você precisará comprar um acessório - um mercado totalmente novo - embora a Apple pareça ter projetado o AirTag para ser mostrado, enquanto Tile e Samsung parecem dispositivos que você teria guardado.

Todos oferecem resistência à água, Apple com IP67, Tile Pro com IP55 e Samsung com IPX3. Apple é o mais à prova dágua - mas é importante notar que o Tile oferece uma variedade de estilos, incluindo o Tile Sticker e o Tile Slim, que são totalmente à prova dágua.

O AirTag, SmartTag e Tile Pro usam uma bateria CR2032 que pode ser substituída.

AirTag: Não declarado, 10 metros eficazes

Tile Pro: 122 metros reivindicados, 80 metros efetivos

Galaxy SmartTag: 120 metros reivindicados, 40 metros efetivos

A Apple não declarou oficialmente o alcance, mas tanto a Samsung quanto o Tile fornecem um alcance máximo de cerca de 120 metros. Este é um alcance técnico máximo ditado pelo Bluetooth, mas será afetado pelo dispositivo que você está usando para detectá-lo e pelo ambiente em que você está. Testamos todos esses dispositivos ao ar livre em terreno plano para comparar o alcance.

Comparar os três dispositivos lado a lado é revelador. O AirTag é o primeiro a perder contato e descobrimos que precisávamos estar a cerca de 10 metros para nos conectarmos a ele. O chip U1 irá guiá-lo até o local preciso quando se trata de encontrar, mas você terá que estar muito mais perto do que os outros dispositivos para acionar esse processo.

O Samsung Galaxy SmartTag fará contato a cerca de 40 metros de distância, permitindo que você acione o som e use o detector de sinal para chegar perto dele.

O Tile Pro oferece um alcance consideravelmente maior e descobrimos que ele ainda estava em contato a cerca de 80 metros de distância. Isso nos permitiria reproduzir o som para ajudar a localizá-lo. O alto-falante do Tile Pro também é muito mais alto, então é muito mais provável que você ouça.

A vantagem do alcance maior é que você tem muito mais probabilidade de se conectar ao Bloco ou se reconectar ao Bloco quando chegar perto dele - os outros dispositivos contarão com que outros relatem a localização ou usem a última localização conhecida para obter você próximo a isso. Tile é o vencedor fácil quando se trata de alcance.

squirrel_widget_168258

Apple: detalhes de contato NFC

Bloco: Alertas inteligentes (Premium), compartilhamento de bloco

Samsung: botão programável

Embora os recursos de rastreamento de localização desses dispositivos sejam semelhantes, há diferentes funções oferecidas fora da localização precisa do UWB.

O recurso exclusivo da Apple é a capacidade de usar qualquer dispositivo NFC (sim, até mesmo um telefone Android) para tocar em uma AirTag e obter os detalhes de contato do proprietário dessa tag - se eles os forneceram. A ideia é que você possa ligar para o dono se encontrar a bolsa deles. Testamos isso com alguns telefones Android, no entanto, e não funcionou.

A Apple também possui um recurso que permitirá que você saiba se você parece estar se movendo com uma AirTag não reconhecida. Isso evita que alguém coloque um em sua bolsa para que possam rastreá-lo. A Samsung também oferece o mesmo recurso .

O recurso exclusivo da Samsung é que o botão é programável. Um duplo toque tocará seu telefone, caso você o tenha perdido, o que o Tile também oferece.

A Samsung vai além, permitindo funções de pressionamento único e pressionamento longo, que podem acionar ações SmartThings. Por exemplo, você pode pressionar longamente o botão para ligar suas câmeras de segurança doméstica compatíveis com SmartThings ou as luzes de boas-vindas - ou o que quer que seja, desde que esteja em SmartThings . Claro, o SmartTag precisa estar conectado ao seu telefone para que isso funcione.

O Tile oferece uma coleção de recursos Premium com custo extra ($ 2,99 / mês). O mais útil deles é o Alerta Inteligente, que avisa se você deixar algo para trás. Esta é a notificação que informa que você deixou suas chaves na cafeteria. É basicamente um alerta de desconexão quando você está separado do seu bloco.

O bloco também permite o compartilhamento de blocos. Isso permitirá que você compartilhe um Bloco com outra pessoa para que ela possa ajudá-lo a localizá-lo. Isso é ótimo se você tem dois de vocês querendo encontrar as chaves do carro, por exemplo. Você não precisa do proprietário do bloco em casa, a pessoa compartilhada pode encontrá-lo sozinha.

A oferta Premium do Tile também inclui coisas como substituição gratuita da bateria, embora as baterias não sejam difíceis de comprar ou caras, então isso provavelmente não será um motivador chave para pagar uma assinatura.

De todas essas coisas, o Alerta Inteligente do Tile é o mais útil, avisando quando você deixou algo para trás.

squirrel_widget_3952149

O Tile funciona com vários outros dispositivos - HP, Skullcandy, Fitbit, Bose e mais - para oferecer um sistema mais amplo. A Tile está construindo esse sistema para ampliar o apelo do Tile e reunir dispositivos que, de outra forma, não teriam esse rastreamento oferecido.

O Tile também controla os telefones que têm o aplicativo Tile instalado, pois eles são efetivamente outro dispositivo Tile.

A Apple, é claro, usa Find My para localizar todos os dispositivos nos quais você se conectou - AirPods, iPad, MacBook e assim por diante. A Apple anunciou recentemente a compatibilidade de terceiros por meio do programa Works with Find My.

Isso inclui bicicletas Van Moof, por exemplo - mas, dado o tamanho da rede da Apple, é provável que haja uma ampla adoção.

A Samsung oferece similares através do SmartThings Find, acompanhando seus Samsung Buds, por exemplo, bem como seu SmartTag, mas não é tão abrangente quanto o Tile ou a Apple neste sentido.

AirTag: $ 29,00 / £ 29,99 / € 35,00

Bloco: a partir de $ 24,99 / £ 19,99 / € 24,99

Galaxy SmartTag: $ 29,99 / £ 29,00 / € 35,00

O AirTag da Apple vem em um estilo que faz tudo. Isso o torna mais barato e simples de escolher, mas você precisará comprar um acessório se realmente quiser prendê-lo a algo. O Galaxy SmartTag da Samsung tem o mesmo preço - mas o SmartTag + incluindo UWB, ou seja, o equivalente ao dispositivo da Apple, custa £ 10 a mais.

Suspeitamos que a Samsung será forçada a ajustar o preço para torná-la competitiva com a Apple.

O Tile começa mais barato do que todos os outros, mas isso é para o Tile Mate. O Tile Pro tem o mesmo preço, mas existem opções para o Tile Slim (um cartão que cabe na carteira) e o Tile Sticker que é pequeno e adesivo e pode ser colado em qualquer coisa, mas precisa ser comprado em pacotes.

No final das contas, o Tile oferece muito mais opções do que outros provedores, dando a você muito mais versatilidade em como seu rastreamento pode ser organizado - mas alguns dispositivos não têm baterias substituíveis, então, uma vez que eles estão mortos, eles estão mortos.

A grande jogada da Apple aqui é o tamanho da rede. Ele joga exatamente no que a Apple é bom, que é ter todos os seus dispositivos alinhados e atraí-los para desempenhar um papel. No final das contas, isso provavelmente fará do AirTag um acéfalo para os usuários da Apple, tendo em mente que, se você deixar a Apple, seu AirTag será redundante. Com a integração de terceiros, a rede Find My é configurada apenas para expandir, mas o alcance de detecção efetivo do AirTag é muito mais curto do que outros dispositivos.

O Tile tem muito a oferecer: compatibilidade de plataforma cruzada, escolha de dispositivo para se adequar a uma ampla gama de casos de uso e um alcance de trabalho muito maior. O Tile se beneficiará mais se a entrada da Apple e da Samsung no mercado alertar as pessoas sobre o rastreamento Bluetooth e convencer as pessoas de que a solução da Tile é melhor para elas.

A limitação da Samsung é o requisito de usar a conta Samsung: se funcionasse com todos os telefones Samsung usando apenas uma conta do Google, seria potencialmente rival do alcance de dispositivos da Apple. Atualmente, se você deixar a Samsung por um dispositivo Android diferente, seu Galaxy SmartTag se tornará inútil.

Em termos de tecnologia em si, em seu núcleo há muito pouca diferença entre eles: tanto a Samsung quanto a Apple usaram o sistema que Tile estabeleceu e refinou ao longo da melhor parte de uma década e deram a ele uma reviravolta. Mas a experiência da Tile mostra o alcance efetivo de seus dispositivos.

Escrito por Chris Hall.