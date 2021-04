A Apple finalmente lança seus tão esperados AirTags para rastrear sua bolsa ou bolsa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple finalmente revelou suas AirTags, que custarão US $ 29 ou US $ 99 para quatro delas. Você pode colocá-los dentro de vários itens, como uma bolsa ou bolsa. Os rastreadores são muito semelhantes aos já disponíveis no Tile , mas funcionam com o aplicativo Find My integrado ao iOS, macOS e iPadOS.

O Precision Finding usa o chip U1 dentro do iPhone 11 e iPhone 12 series para localizar seu AirTag - direções precisas podem guiá-lo para o AirTag como você pode ver aqui, mesmo dentro de um único edifício. Isso deve significar que você pode encontrar sua carteira na lateral do sofá, por exemplo.

Os rastreadores são resistentes à água e à poeira e incluem um alto-falante para alertas sonoros. Ele também inclui uma bateria substituível pelo usuário, como o Tile Pro, para que você não precise trocar o rastreador depois que ele acabar.

Haverá também acessórios da Apple e de terceiros para as tags, incluindo alguns equipamentos Hermes, enquanto a Apple também anunciou que dispositivos de terceiros podem usar o sistema FindMy . Atualizaremos esta peça com mais informações à medida que as obtivermos sobre os acessórios extras.

Escrito por Dan Grabham.