O Find My da Apple poderá em breve funcionar com acessórios de terceiros

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há algum tempo sabemos que a Apple tem grandes planos para seu ecossistema Find My, em grande parte centrado no lançamento perpetuamente iminente de AirTags, seus rastreadores portáteis.

Uma das mudanças que informaram a expectativa geral para o lançamento de AirTags foi uma atualização do aplicativo Find My na versão beta para iOS 14.5, que adicionou uma nova guia "Objetos" que deixa claro que em breve você será capaz de rastrear seu acessórios, bem como seus dispositivos Apple, como iPhones e iPads.

No entanto, outro lançamento de aplicativo demonstrou que essa funcionalidade não está apenas abrindo o caminho para a adição de AirTags à vida das pessoas, mas também para desbloquear potencialmente a compatibilidade com Find My para acessórios de terceiros independentes de rastreadores anexados.

Um novo aplicativo Find My Certification Assistant para desenvolvedores foi lançado pela Apple, de acordo com a TechTastic, que visa diretamente ajudar os fabricantes e desenvolvedores a fazer o Find My funcionar com seus dispositivos.

A plataforma aparentemente permite que os desenvolvedores executem verificações em sua conectividade, áudio, recursos NFC, firmware, recursos Bluetooth e muito mais, para estabelecer se eles podem se integrar ao Find My e para facilitar esse processo.

Isso soa como se pudesse criar um ecossistema muito mais amplo de gadgets, potencialmente, e marcaria uma mudança interessante de abordagem para um sistema que até agora tem sido muito limitado aos próprios produtos da Apple. Se ele vir a luz do dia desta forma, no entanto, teremos que esperar para ver.

Escrito por Max Freeman-Mills.