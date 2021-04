Evento da Apple confirmado: é quando teremos um novo iPad Pro, iMac, AirTags

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou um evento para 20 de abril, onde se espera que veremos um novo iPad Pro, rastreadores AirTags e provavelmente um iMac redesenhado.

Normalmente temos algum tipo de evento ou lançamento da Apple em março, mas desta vez, em meados de abril, veremos o amanhecer de alguns novos dispositivos Apple. O slogan do evento é Spring Loaded - o que não revela muito.

No entanto, espera-se que os rastreadores AirTags do tipo Tile, há muito esperados, finalmente sejam lançados. Esperançosamente.

Também esperamos um iPad Pro revisado com novos componentes internos (um chipset A14X e possível display MiniLED) além de um iMac redesenhado baseado no chip Apple Silicon M1 da Apple (embora não tenhamos certeza se isso aparecerá agora ou no final do ano )

Também pode haver um novo iPad mini, usando o sistema Touch ID de botão liga / desliga de estilo mais recente que vimos no recente iPad Air . Também deve haver novos MacBook Pros este ano, mas é improvável que eles sejam lançados ainda.

Nos últimos anos, a atividade de lançamento de primavera da Apple compreendeu um evento com tema educacional para um novo iPad em uma escola ou, alguns anos atrás, apenas enviou comunicados à imprensa em vez de um evento completo para o iPad Air 2019 e atual iPad mini (embora tivesse um evento para TV + e Apple Arcade na época).

No ano passado, ela apenas enviou comunicados à imprensa para novos produtos à medida que a pandemia se espalhava, como o atual iPad Pro .

Escrito por Dan Grabham. Edição por Britta O'Boyle.