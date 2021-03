AirTags da Apple são definidos para serem bastante compactos em 32 mm

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Algumas das imagens dos Apple AirTags de entrada os fizeram parecer bastante volumosos, mas parece que na verdade serão bem compactos.

O vazador Max Weinbach diz que eles terão 32 mm de diâmetro e 6 mm. Grosso. Isso é um pouco maior do que uma moeda de meio dólar dos EUA ou uma moeda de 2 libras esterlinas.

Isso tornará o tracker da Apple um pouco menor do que o tracker Tile Mate de 35 mm quadrados. Embora pensássemos que os rastreadores apareceriam em um dos eventos da Apple no final de 2020, eles não apareceram e agora achamos que eles serão lançados no próximo mês ou assim.

Na verdade, pode muito bem ter ocorrido o atraso proposital para garantir que estivessem completamente prontos. Também pode ter sido que eles foram vítimas de problemas da cadeia de abastecimento à luz da atual situação global.

Nós até vimos acessórios à venda para eles.

Weinbach também diz que os rastreadores usarão o recurso Find My da Apple - que já conhecíamos - e rastrearão usando o UDID da Apple, que significa Unique Device ID e, essencialmente, é um código único para cada dispositivo.

A Apple usa UDIDs para identificar seu dispositivo e conectá-lo ao seu ID Apple, mas os UDIDs também têm sido usados há muito tempo para testar aplicativos de pré-lançamento, mas depois de terem sido originalmente usados por desenvolvedores de aplicativos de outras maneiras, eles não são mais usados para isso devido a preocupações com a privacidade.

Escrito por Dan Grabham.