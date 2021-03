Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está explorando a possibilidade de um dispositivo de feedback tátil que fica em cima de colchões e ajuda o usuário a relaxar e acordar.

Em uma nova descoberta de patente - descoberta pela AppleInsider - a empresa de Cupertino parece estar pesquisando a área, com o pedido intitulado Dispositivo tátil pneumático com células de atuação para produzir uma saída háptica sobre um colchão de cama.

Nele, a Apple detalha um dispositivo relacionado à cama que pode fornecer feedback tátil para usuários deitados em cima do colchão. Em ação, ele alavancaria células de atuação infladas e desinfladas para produzir pulsos hápticos. A tecnologia poderia até fazer isso por meio da remoção ou introdução de "fluido", afirma a patente, que poderia ser composto de ar, líquido, gás ou uma combinação desses elementos.

Também é sugerido no arquivamento que o dispositivo háptico deveria ser fino e flexível, para não incomodar o usuário, com aplicativos que se referem a ajudar um "usuário a relaxar, mover e / ou acordar um usuário, para indicar saídas alertas ou notificações no dispositivo háptico da cama ou outro dispositivo eletrônico ".

A Apple até cogita expandir o sistema háptico para trabalhar com rastreadores - aqueles que utilizam biometria, mecânica de detecção de força e luz. Isso poderia ajudar a empresa a identificar estatísticas e hábitos de sono complexos, incluindo o tempo gasto em uma determinada posição ou, digamos, ronco.

Em suma, apesar de ser um pouco incomum, tal dispositivo estaria longe de ser a pior ideia. Já estamos vendo um rastreamento do sono mais expansivo e menos intrusivo de empresas como o Google, com o novo Google Nest Hub , e a aquisição da Beddit pela Apple em 2017 sugere que ela tem um sério interesse na área.

Porém, como acontece com qualquer pedido de patente, é importante manter as coisas realistas. Embora a Apple tenha dado alguns passos concretos no sono e na atenção plena ao longo dos anos - o último sendo o rastreamento nativo do sono do Apple Watch - parece improvável que um dispositivo háptico avançado na cama apareça tão cedo.

Ainda assim, podemos sonhar.

Escrito por Conor Allison.