Haverá um evento da Apple em 16 de março?

(Pocket-lint) - Haverá um evento da Apple no dia 16 de março? Esse é o boato mais recente - e é plausível.

Esperamos que os rastreadores AirTags sejam lançados em breve, após o que parece um atraso em relação à provável data de lançamento original de setembro-outubro passado.

Também acreditamos que poderia haver um iPad Pro revisado apresentando a mais recente plataforma A14 da Apple (que o iPad Air e a série iPhone 12 possuem). O iPad Pro supera a gama do iPad da Apple, é claro, mas o iPad Air o executa muito perto, então a Apple vai querer abrir essa lacuna novamente.

Rumores também apontam o evento como sendo o momento em que o MacBook Pro será revisado, mas não temos muita certeza sobre isso - estamos, no entanto, esperando uma reformulação abrangente da linha de Mac em algum momento deste ano com o novo M1X MacBook Pros com motorização (o de 13 polegadas já está disponível com a plataforma Apple M1, é claro) e o iMac.

Também acreditamos que pode haver um Mac leve completamente novo sob o MacBook Air.

Qualquer mudança na programação do iMac Pro e do Mac Pro provavelmente ocorrerá no final do ano ou, mais provavelmente, em 2022.

Escrito por Dan Grabham.