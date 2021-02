Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os cabos de carregamento da Apple estão sujeitos a quebrar. Seja um cabo Lightning ou um cabo USB-C , eventualmente, todos eles ficam amarelos e desgastados. Mas, aparentemente, a Apple percebe que esse é um problema conhecido.

A empresa até entrou com um pedido de patente no USPTO para um cabo com "rigidez variável", conforme detectado pela primeira vez pelo Apple Insider. Ele descreve diferentes soluções para evitar que um cabo se rasgue, incluindo peças de espessamento com vários níveis de rigidez. A Apple também dispensaria a chamada “manga de alívio de tensão”, ou a tampa nas pontas da maioria de seus cabos, o que honestamente parece não funcionar de todo.

A própria Apple admitiu que a manga falha em seu pedido de patente:

"É bem conhecido que a dobra do cabo perto do ponto de terminação pode causar tensão indesejada nas conexões dos fios, o que pode levar à falha do cabo... Por conseguinte, é comum fornecer uma luva de alívio de tensão feita de um material rígido em torno do região da extremidade do cabo. O material rígido cria um aumento localizado na resistência à flexão do cabo, aliviando assim a tensão nas conexões de fio... Além de tornar o cabo localmente mais rígido, a luva de alívio de tensão também torna o cabo mais espesso em as extremidades. Em alguns casos, a espessura adicionada pode não ser desejada. "

Portanto, em vez da abordagem de manga, a patente da Apple iria substituí-la com flexibilidade e rigidez variadas e espessamento uniforme em todo o cabo para supostamente protegê-lo melhor, não importa onde o cabo dobre. Tudo parece meio vago para nós ainda, mas é bom ver a Apple reconhecer que a durabilidade do cabo é extremamente inferior e que algo deve ser feito (de preferência mais cedo ou mais tarde).

Esperamos que os cabos de próxima geração da Apple não sejam uma decepção.

Escrito por Maggie Tillman.