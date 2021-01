Os acessórios Apple AirTag começam a aparecer à venda - mas quando será o lançamento dos AirTags?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple AirTag é um rastreador Bluetooth muito aguardado, mas o lançamento parece estar próximo graças ao aparecimento de alguns acessórios à venda online. Agora estamos pensando que o lançamento de AirTags será na primavera, potencialmente março.

A própria AirTag parece ser um rastreador circular que você simplesmente coloca em uma bolsa. Não tem espaço para prender um chaveiro ou chaveiro, ao contrário de muitos rastreadores rivais do Tile .

Há um porta-chaves Spigen de couro sintético para a etiqueta que mantém as bordas do rastreador no lugar, preso com um popper. Você pode ver isso em detalhes na imagem acima e também como ele pode ser usado, já que há uma lista ativa para o item na Amazon na Holanda, embora o item em si não esteja disponível para compra. Esta lista parece ser mais do que um mero engano.

Outra solução do Nomad parece envolver o rastreador completamente - embora não possamos ver que esta é uma solução ideal para cobertura de rádio Bluetooth. O Nomad também está trabalhando em um cordão de óculos inteligente para colocar em volta do seu pescoço, que também possui um suporte AirTag para que você não os perca ao retirá-los.

AirTags será rastreável no Find My app, da mesma forma que você pode rastrear seus dispositivos Apple existentes.

Escrito por Dan Grabham.