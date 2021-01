Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A descoberta de uma guia oculta de Itens no aplicativo Find My da Apple pode ter nos dado nossa indicação mais clara de que os AirTags de rastreamento de objetos estão finalmente perto do lançamento.

Conforme descoberto pelousuário do Twitter David Chu, o menu Itens no aplicativo - visto pela primeira vez pela MacRumors em setembro - pode ser visto no Safari por meio de um dispositivo iOS digitando o link findmy: // items, desde que esteja em execução no iOS 14.3 / iPadOS 14.3 ou posterior.

Depois de inseridos, os usuários são solicitados a seguir as telas em direção à guia anteriormente oculta. Os usuários de Mac que executam pelo menos o macOS 11.1 também podem desbloquear isso usando o mesmo URL, embora sejam redirecionados de forma ligeiramente diferente para o aplicativo do Safari.

Assim como acontece com outros rastreadores de objetos, espera-se que os AirTags ajudem os proprietários a rastrear seus pertences pessoais, como chaves, bolsas, carteiras e bolsas. Quando um item conectado a um dispositivo AirTags é separado do usuário, eles receberão uma notificação, com rumores de que os rastreadores apresentam um chip de banda ultralarga para garantir maior precisão de localização.

Embora esse vazamento não faça menção explícita às AirTags, é difícil ver o que mais as telas podem aludir, a menos que a guia Itens seja usada exclusivamente para dispositivos de terceiros, que a Apple anunciou pela primeira vez na WWDC 2020.

Considerando tudo o que sabemos até agora, os AirTags parecem altamente propensos a serem lançados em algum ponto em 2021 - talvez mais cedo ou mais tarde, se o número recente de vazamentos for alguma indicação.

A Apple normalmente realiza um evento por volta de março, para que pudéssemos ver as tags de rastreamento aparecerem oficialmente pela primeira vez, mas, até que saibamos mais, pensemos no engenheiro de aplicativos da Apple sendo gritado por permitir que este escapasse da rede.

Escrito por Conor Allison.