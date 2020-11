Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando as encomendas do iPhone 12 mini e do iPhone 12 Pro Max foram abertas, a Apple também divulgou informações sobre os acessórios do iPhone 12, incluindo o carregador MagSafe Duo e as capas de couro.

Ao fazer isso, revelou que o MagSafe Duo custará US $ 129 .

Por esse preço, você obtém o carregador, que carrega simultaneamente um Apple Watch e um iPhone 12, e um cabo USB-C para Lightning de um metro de comprimento. A Apple diz que você pode comprar um adaptador de alimentação USB-C de 20 W separadamente por US $ 19 a mais. A Apple atualizou sua página de produto com os detalhes, embora ainda não tenha anunciado uma data de lançamento ou pré-encomenda para o MagSafe Duo. Atualmente, o carregador está listado como "em breve" em seu site.

Lembre-se de que o carregador MagSafe padrão da Apple custa US $ 39, o carregador USB-C Apple Watch custa US $ 29 e o dock de carregamento Apple Watch custa US $ 79.

Quanto à nova capa de couro, custará US $ 129 para o iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Ele vem nas cores azul, rosa, marrom e vermelho e tem um bolso para cartões de crédito, bem como uma pulseira combinando. Também funciona com carregamento sem fio MagSafe. Ele está listado como "em breve".

A Apple lançou outras capas de couro para o iPhone 12 que também oferecem suporte para o novo sistema de carregamento MagSafe da Apple. Existem três tamanhos, cada um custando US $ 59 e vindo nas opções de cores azul, amarelo, marrom, preto e vermelho. Para obter mais informações sobre MagSafe e os acessórios MagSafe disponíveis, verifique nosso guia .

Escrito por Maggie Tillman.