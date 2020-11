Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Duo Charger da Apple, que ainda não foi lançado, passou no teste de conformidade da Agência Nacional de Pesquisa de Rádio da Coreia , conforme detectado pela MacRumors . Isso, supostamente, indica que o acessório MagSafe está quase pronto para ser lançado.

A Apple anunciou alguns acessórios MagSafe durante seu evento de lançamento ‌iPhone 12‌ em outubro, incluindo o ‌MagSafe‌ Duo Charger. A versão mais recente da tecnologia MagSafe da Apple é um sistema de montagem e carregamento para a série 12 do iPhone. A Apple basicamente pegou a bobina de carregamento sem fio do iPhone e adicionou novos componentes para criar um novo tipo de carregamento sem fio aprimorado com suporte contínuo para Qi. Além disso, permite a montagem de diversos acessórios.

Visite a loja MagSafe da Apple para procurar acessórios MagSafe.

O MagSafe Duo Charger é interessante. Ele lembra o tapete de carregamento AirPower; suficientemente espaçoso para carregar simultaneamente um iPhone 12‌‌‌ e um Apple Watch - mas, e aqui está o problema, não o ‌AirPods. A Apple ainda não anunciou a disponibilidade ou os detalhes do preço do MagSafe, apenas dizendo que chegará em "uma data posterior".

As encomendas do ‌iPhone 12‌ mini e do iPhone 12 Pro Max começam em 6 de novembro de 2020 e, em seguida, a Apple tem outro evento de hardware virtual este ano em 10 de novembro de 2020. Portanto, é razoável supor que o lançamento do ‌MagSafe‌ Duo possa ser lançado em um desses dias . Manteremos você informado à medida que aprendermos mais.

Escrito por Maggie Tillman.