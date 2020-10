Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple ainda não anunciou que está lançando rastreadores do tipo Tile, que dizem que se chamam AirTags, mas eles vazaram várias vezes no ano passado. Mais recentemente, detalhes sobre eles apareceram nos pedidos de patentes do USPTO.

Arquivados há um ano, os aplicativos foram detectados recentemente pela Patently Apple depois de se tornarem públicos em outubro de 2020. Além de permitir que você encontre itens perdidos, a Apple imaginou maneiras como os AirTags podem exibir informações em seu telefone e até mesmo ajudar a medir a curva de sua coluna. Atualmente, acredita-se que os AirTags da Apple permitirão que você mantenha o controle de suas coisas, então esta é a primeira vez que ouvimos sobre outros casos de uso em potencial.

1/5 USPTO

Os registros são para uma " base de montagem para uma etiqueta localizável sem fio " e um " prendedor com um anel de retenção restrito ". Eles incluem diagramas que mostram como os rastreadores da Apple podem ser incorporados em chaves ou uma pulseira do Apple Watch e ser usados para controlar um avatar na tela. Um diagrama também mostra que eles podem ser afixados em um prédio, para exibir informações em seu telefone como um mapa sempre que detectar que você está perto.

Os rastreadores parecem ser pequenos e facilmente anexados a “chaves, bolsas ou carteiras, para ajudar um proprietário a encontrar objetos perdidos, extraviados ou roubados”. Quando você precisa encontrar algo ao qual eles estão conectados, a Apple descreve como a tecnologia de banda ultralarga permitirá que seu telefone os localize a poucos metros. Os rastreadores também podem produzir sons audíveis e saídas táteis para ajudá-lo a encontrá-los.

Para mais informações sobre AirTags, verifique nosso resumo de boatos.

Escrito por Maggie Tillman.