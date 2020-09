Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os rastreadores de localização semelhantes a Tile da Apple, que se acredita serem chamados de AirTags , finalmente entraram em produção, de acordo com o Nikkei Asian Review .

Pode-se supor que, se as AirTags já estiverem em produção, você poderá comprá-las em breve. Lembre-se de que o Nikkei tem uma ótima capacidade de revelar notícias relacionadas à Apple, especialmente quando se trata de vazamentos vindos da cadeia de suprimentos de Cupertino. Além disso, os AirTags vazaram extensivamente no ano passado, com a maioria dos relatórios afirmando que o prazo é iminente e poderão ser anexados a roupas ou outras coisas para ajudá-lo a localizar itens sem fio.

AirTags supostamente funcionam com o aplicativo Find My da Apple e devem ser semelhantes a pequenos discos circulares. Talvez o recurso mais interessante deles seja que há rumores de que eles oferecem localização off-line, o que significa que eles podem não exigir uma conexão Wi-Fi ou celular para serem localizados. Eles devem apresentar tecnologia de rádio de banda ultralarga, semelhante ao chip U1 do iPhone 11, para processar recursos off-line. Temos todo um rumor sobre AirTags aqui.

Quanto a quando esses pequenos rastreadores aparecerão, um relatório recente da Bloomberg afirmou que os AirTags ainda estão em desenvolvimento e podem vir com um estojo de couro. No entanto, Mark Gurman da Bloomberg também disse que eles poderiam fazer parte do lançamento de outono da Apple. A Apple anunciou um evento para 15 de setembro, mas Gurman acredita que este evento é para novos iPad Pros e novos Apple Watches. Um evento separado para o iPhone pode acontecer em outubro.

Não está claro em qual evento veremos a estreia do AirTags, mas se o relatório do Nikkei for legítimo, eles provavelmente serão lançados neste outono de qualquer maneira.

Escrito por Maggie Tillman.