Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple parece ter deixado cair acidentalmente um produto que tem sido amplamente divulgado como sendo desenvolvido no ano passado.

O erro ocorreu em um vídeo agora excluído, publicado no canal de suporte da Apple no YouTube . Ele referenciou um produto desconhecido chamado AirTags. A Apple ainda não confirmou essas tags de rastreamento do tipo Tile - e muito menos as anuncia.

O vídeo, chamado Como apagar seu iPhone, exibia o nome "AirTags" em Configurações> ID da Apple> Encontrar meu> Encontrar meu iPhone. Lá, abaixo de Habilitar localização offline, havia uma boa impressão informando aos usuários que "a localização offline permite que este dispositivo e AirTags sejam encontrados quando não estiverem conectados ao Wi-Fi ou celular".

Embora o vídeo da Apple não esteja mais disponível no YouTube, é claro que um usuário do Twitter o pegou (veja abaixo):

Espera-se que as AirTags da Apple o ajudem a acompanhar uma variedade de itens, como chaves e carteiras. Os gadgets foram originalmente chamados de Apple Tags depois que foram vistos pela primeira vez no código iOS 13 no ano passado. Há um monte de evidências para sugerir que eles se integrem ao novo aplicativo Localizar, que pode ser atualizado para incluir uma guia "Itens". Você pode aprender mais sobre as AirTags em nosso guia aqui .

Os rumores mais recentes disseram que o AirTags deveria ser lançado no primeiro semestre de 2020, mas devido ao coronavírus, seu lançamento pode ter sido adiado.