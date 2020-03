Treinadores clássicos da Apple acabam de ser vendidos por quase US $ 10.000

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Nos anos 80 e 90, a Apple estava experimentando designs de moda e roupas para seus fãs. A empresa fabricava todo tipo de roupa, de bonés de marca a moletons, jaquetas e muito mais.

A certa altura, a empresa de tecnologia também se interessou por treinadores. Elaborar alguns chutes de aparência simples que aparentemente nunca passaram dos estágios iniciais do protótipo e foram dados aos funcionários.

Um par desses treinadores foi recentemente colocado à venda e vendido por pouco menos de US $ 10.000 .

Esta não é realmente a primeira vez que esses treinadores raros também são vendidos em leilão. Em 2017, um par apareceu on-line com lances de abertura a partir de US $ 15.000 .

O apelo do design aparentemente não se deve apenas ao logotipo clássico da Apple. Em 2018, a Versace exibiu alguns sapatos com estilo semelhante no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram "Um homem sábio disse uma vez nada." Uma publicação compartilhada por Salehe Bembury (@salehebembury) em 24/10/2018 às 7:52 PDT

Uma coisa é certa: as sapatilhas adoram as raras.

Parece que produtos raros da Apple são tão populares quanto os telefones e tablets da empresa. Vários outros leilões aconteceram ao longo dos anos, com coisas como a jaqueta de couro de Steve Jobs sendo vendida por US $ 22.000, seus cartões de visita chegando a US $ 10.000 e mais.

Em outros lugares, a Apple também se interessou em patentear sapatos inteligentes em 2008. Embora eles nunca tenham surgido. O que vem depois da Apple? Talvez a empresa precise retornar à moda.