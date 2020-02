Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Informações mais credíveis vieram à tona nos dispositivos do tipo Tile da Apple , que se pensa serem chamados de Apple Tags ou AirTags. De acordo com Mac Otakara , esses rastreadores futuros serão "completamente à prova dágua" e contarão com tecnologia de carregamento sem fio magnético semelhante ao Apple Watch.

O Mac Otakara é um novo site no Japão com profundas conexões com a cadeia de suprimentos asiática e com fabricantes de acessórios, embora também compartilhe informações obtidas de outros sites. No entanto, é amplamente preciso e é considerado um observador prolífico da Apple e fonte confiável de rumores.

Há mais de um ano, os relatórios afirmam que a Apple está desenvolvendo rastreadores que as pessoas podem usar para localizar itens perdidos ou roubados. Pensa-se que os dispositivos se integram à aplicação Find My. Espera-se que eles pareçam discos circulares e devem apresentar a mesma tecnologia de banda ultra-larga que a mais recente linha iPhone 11 da Apple. Eles podem até usar os recursos de Localização Offline introduzidos no iOS 13.

Pelo que sabemos, todos os sinais apontam para que as AirTags (ou como elas são chamadas) sejam capazes de oferecer uma localização precisa de um item, até sua posição em uma sala. As principais perguntas que restam agora, além de seus nomes, são quando serão lançadas e quanto custarão.

Há rumores de que a Apple esteja realizando um evento no final de março, mas analistas acham que a Apple provavelmente os lançará ao lado do próximo iPhone.