Os rastreadores de localização de etiquetas da Apple podem ser lançados ainda este ano

Há rumores de que a Apple está desenvolvendo rastreadores de banda ultralarga, chamados de Apple Tags ou AirTags , e um dos mais prolíficos leakers da empresa alegou que deseja produzir milhões deles até o final do ano.

Em uma nota de pesquisa (via 9to5Mac ), o analista Ming-Chi Kuo disse que espera que os parceiros da Apple aumentem a produção dos rastreadores no segundo ou terceiro trimestre de 2020. Isso sugere uma data de lançamento no outono, o que significa que é possível que eles possam estrear durante Lançamento do evento anual da Apple em setembro para o iPhone. No entanto, a Apple poderia anuncia-los ainda mais cedo, como na WWDC.

Os rastreadores da Apple permitem que os usuários localizem itens perdidos ou roubados por meio do aplicativo Find My. A existência desses dispositivos tem sido amplamente divulgada pela mídia e divulgadores desde o ano passado. Espera-se que eles pareçam discos circulares e devem apresentar a mesma tecnologia de banda ultra-larga que a mais recente linha iPhone 11 da Apple. Eles podem até usar os recursos de Localização off-line introduzidos no iOS 13.

Como o Apple Tags ou AirTags ou o que eles acabam sendo chamados será uma categoria de produto totalmente nova, suspeitamos que a Apple os revele na WWDC, que deve ocorrer em junho, apenas para que os desenvolvedores tenham a chance de se preparar para a chegada deles.

Lembre-se de que Kuo geralmente é pontual com suas previsões e insights sobre a Apple. Tudo o que ele diz é geralmente tratado como evangelho pelos observadores da Apple.