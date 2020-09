Data de lançamento, recursos, vazamentos e notícias da Apple AirTags

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está supostamente trabalhando em novos produtos para rivalizar com o Tile , um rastreador de hardware popular que se conecta a itens para localizá-los por Bluetooth ou crowdsourcing.

Da mesma forma, os rastreadores da Apple, chamados de Apple Tags ou Air Tags, permitirão aos usuários localizar itens perdidos ou roubados.

A existência desses dispositivos tem sido amplamente divulgada pela mídia e por vazamentos desde o ano passado. Espera-se que eles se pareçam com discos circulares e apresentem a mesma tecnologia de banda ultralarga do iPhone 11 da Apple (embora essa tecnologia não seja apresentada no iPad Pro 2020).

Embora haja alguns rumores em contrário, é provável que eles usem o aplicativo Find My padrão do iOS, junto com o crowdsourcing, para localizar precisamente seus dispositivos, mesmo em uma sala. Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre eles.

Originalmente pensado para ser chamado de Apple Tags

Agora comumente chamados de AirTags

A maioria dos relatórios atualmente se refere aos rastreadores da Apple como "AirTags", embora também tenham sido chamados de "Tags da Apple".

A Apple ainda não confirmou que está trabalhando em rastreadores, é claro, então nenhum desses nomes foi confirmado pela Apple, embora a empresa possa ter revelado o nome acidentalmente depois que um vídeo agora excluído foi publicado no canal de suporte da Apple no YouTube.

Provavelmente no lançamento do iPhone 2020 da Apple

Pode ser divulgado via comunicado à imprensa

Em uma nota de pesquisa (via 9to5Mac ), o analista Ming-Chi Kuo disse que espera que os parceiros da Apple aumentem a produção dos rastreadores no segundo ou terceiro trimestre de 2020. Esperamos que sejam lançados no iPhone 2020 da Apple junto com o iPhone 12 , previsto para acontecer em outubro.

Devem ser dispositivos circulares

Pode ter o logotipo da Apple no centro

O site 9to5Mac identificou ativos em um iOS 13 beta pertencentes a um produto "Tag1,1" que emparelha com outros dispositivos por proximidade. Outro ativo no beta sugeria um design potencial. Pensa-se que as AirTags podem ser circulares, com um logotipo da Apple no centro. Os ativos beta complementam outros relatórios, então as especulações sobre os novos rastreadores estão em alta.

Lembre-se de que os próprios rastreadores do Tile são quadrados, então a Apple certamente se diferenciaria do Tile se lançasse rastreadores circulares.

Permitirá que você rastreie os itens aos quais está anexado via Find My app

Pode ser à prova dágua

Os rastreadores da Apple provavelmente serão integrados ao iOS. Você poderá acessá-los e controlá-los por meio do aplicativo Find My em seu iPhone, iPad ou Mac. Assim que os rastreadores de itens forem iniciados, deve haver uma nova guia Itens no Find My app para que você possa rastrear sua localização.

Capturas de tela, cortesia da MacRumors , mostram que a guia Itens informa aos usuários para "manter o controle de seus itens diários". Ele adiciona: "Marque seus itens do dia a dia com B389 e nunca mais os perca." B389 é o codinome interno para os rastreadores da Apple, afirma o 9to5Mac.

Os rastreadores da Apple provavelmente se prendem aos pertences de alguma forma, seja uma bolsa, chaves ou bicho de pelúcia. E eles irão emparelhar com sua conta do iCloud por proximidade a um iPhone - assim como os AirPods fazem. A ideia é, supostamente, você receberá uma notificação quando o seu iPhone ficar muito longe do rastreador. Portanto, se o rastreador estiver conectado às suas chaves e você se afastar delas, receberá um alerta em seu telefone.

O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, disse esperar que os novos rastreadores da Apple apresentem a tecnologia de banda ultralarga, que todos os três modelos do iPhone 11 possuem, graças ao chip U1 . (O "U" em U1 significa "banda ultra-larga"). É uma tecnologia de rádio de curto alcance e baixa energia usada para transmissão de dados sem fio.

A distância entre dois dispositivos equipados com banda ultralarga (UWB) pode ser medida com muito mais precisão, calculando o tempo que leva para uma onda de rádio passar entre os dois dispositivos. Mesmo quando não estiver conectado à Internet, um dispositivo equipado com UWB enviará sinais constantemente. Esses sinais serão percebidos por qualquer dispositivo iOS que passe, e a localização do dispositivo é encaminhada - anônima e criptografada - para a Apple.

Pelo que podemos dizer, o aplicativo Find My vai aproveitar dispositivos UWB como o iPhone 11 - em outras palavras, vai fazer crowdsource - para encontrar seus rastreadores Apple. Potencialmente, ele poderia executar ping em centenas de milhões de iPhones. Essa é uma enorme rede de localização que nem mesmo o Tile consegue superar. Melhor ainda, os relatórios indicam que os rastreadores da Apple serão capazes de oferecer rastreamento de itens muito preciso, até uma posição exata em uma sala.

Você poderá colocar os rastreadores da Apple em um Modo Perdido, relatou 9to5Mac , para que suas informações de contato armazenadas no dispositivo possam ser disponibilizadas para outros usuários da Apple. Se e quando isso acontecer, você será alertado, para que saiba que o rastreador (e seu item) foi encontrado.

O aplicativo Find My da Apple vai alavancar a plataforma ARKit da Apple, afirma. Uma construção interna do iOS 13 incluiu um recurso para um balão vermelho 3D, que MacRumors disse que pode ajudar um usuário a localizar e localizar um item perdido após escanear uma sala com seu iPhone. A Apple diz aos usuários para "andarem vários metros e moverem o iPhone para cima e para baixo até que um balão apareça". Há até uma imagem de um balão laranja 2D.

MacRumors também identificou código em uma versão interna do iOS 13 que sugeria que os rastreadores de dispositivos da Apple apresentariam uma bateria removível e podem usar as mesmas pequenas baterias usadas nos rastreadores de Tile. "Desparafuse a parte de trás do item e remova a bateria", disse uma string de código no aplicativo Find My. Um aviso de bateria fraca também forçaria o rastreador a enviar uma localização final antes de morrer, aparentemente.

No entanto, Mac Otakara afirmou mais recentemente que os rastreadores da Apple apresentarão tecnologia de carregamento magnético sem fio semelhante ao Apple Watch. Se for esse o caso, suspeitamos que os rastreadores da Apple não terão bateria removível.

Mac Otakara também disse que os rastreadores da Apple serão "completamente à prova dágua".

Mac Otakara é um site com sede no Japão com profundas conexões com a cadeia de suprimentos asiática e fabricantes de acessórios, embora também compartilhe informações coletadas de outros sites. No entanto, é amplamente preciso e é considerado um observador prolífico da Apple e fonte confiável de rumores.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre Apple Tags / AirTags até agora.

O site japonês Mac Otakara afirma que as Apple Air Tags poderiam ser lançadas junto com o iPhone 12 e o Apple Watch Series 6 e que poderiam funcionar com App Clips.

O Leaker Soybeys encontrou alguns efeitos sonoros de AirTags no código do iOS que presumimos que seriam reproduzidos quando o rastreador estivesse localizado ou quando você se afastasse do rastreador e interrompesse a conexão Bluetooth.

A Apple parece ter acidentalmente citado AirTags . O deslize ocorreu em um vídeo agora excluído publicado no canal de suporte da Apple no YouTube.

Informações mais confiáveis surgiram nos dispositivos semelhantes a Tile da Apple, que se acredita serem chamados de Apple Tags ou AirTags.

Como as Apple Tags ou o que quer que seja que acabem sendo chamados serão uma categoria de produto inteiramente nova, suspeitamos que a Apple pode realmente revelá-los na WWDC.

Há meses, há rumores de que a Apple está trabalhando em rastreadores semelhantes a blocos que você pode anexar a itens. Eles podem ser chamados de AirTags.

Realmente pensamos que a Apple iria anunciar rastreadores tipo Tile junto com seu novo serviço Find My na WWDC 2019.

A Apple está planejando combinar seus serviços Find my iPhone e Find my Friends e abri-los para dispositivos que não sejam da Apple com um novo hardware que rastreia você.

